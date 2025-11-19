Emisija namenjena slušaocima u Srbiji. Sadrži lokalne, regionalne i vesti iz sveta, tematske priloge o aktuelnim dešavanjima iz oblasti politike, ekonomije i slično, te priče iz svakodnevnog života ljudi, kao i priloge iz sveta.
Pogledajte / Poslušajte
-
18. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva
-
17. novembar/studeni, 2025.
Aktuelno u dva
-
16. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva
-
15. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva
-
14. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva
-
13. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva