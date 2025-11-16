Emisija namijenjena slušaocima u Crnoj Gori. Sadrži lokalne, regionalne i vijesti iz svijeta, rezime sedmice, tematske priloge o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori i temu iz regiona.
15. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
14. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
13. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
12. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
11. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
10. novembar/studeni, 2025.
Aktuelno u pola dva