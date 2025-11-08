Emisija namijenjena slušaocima u Crnoj Gori. Sadrži lokalne, regionalne i vijesti iz svijeta, tematske priloge o aktuelnim dešavanjima iz oblasti politike, ekonomije i slično, te priče iz svakodnevnog života ljudi, kao i priloge iz svijeta.
Pogledajte / Poslušajte
-
7. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
6. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
5. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
4. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
3. novembar/studeni, 2025.
Aktuelno u pola dva
-
2. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva