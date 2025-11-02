Emisija namijenjena slušaocima u Crnoj Gori. Sadrži lokalne, regionalne i vijesti iz svijeta, rezime sedmice, tematske priloge o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori i temu iz regiona.
Pogledajte / Poslušajte
-
1. novembar/studeni, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
31. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
30. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
29. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
28. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
27. oktobar/listopad, 2025.
Aktuelno u pola dva