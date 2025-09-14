Emisija namijenjena slušaocima u Crnoj Gori. Sadrži lokalne, regionalne i vijesti iz svijeta, rezime sedmice, tematske priloge o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori i temu iz regiona.
Pogledajte / Poslušajte
-
13. septembar/rujan, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
12. septembar/rujan, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
11. septembar/rujan, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
10. septembar/rujan, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
9. septembar/rujan, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
8. septembar/rujan, 2025.
Aktuelno u pola dva