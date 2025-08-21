Emisija namijenjena slušaocima u Crnoj Gori. Sadrži lokalne, regionalne i vijesti iz svijeta, tematske priloge o aktuelnim dešavanjima iz oblasti politike, ekonomije i slično, te priče iz svakodnevnog života ljudi, kao i priloge iz svijeta.
Pogledajte / Poslušajte
-
20. avgust/kolovoz, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
19. avgust/kolovoz, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
18. avgust/kolovoz, 2025.
Aktuelno u pola dva
-
17. avgust/kolovoz, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
16. avgust/kolovoz, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
15. avgust/kolovoz, 2025.
Crna Gora u pola dva