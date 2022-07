Abazović u Zagrebu poručio da je Crna Gora idealna da oživi proces proširenja EU

Visoka razina suglasnosti, spremnost za rješavanje otvorenih pitanja i hrvatska puna potpora europskom putu Crne Gore – to su poruke nakon susreta crnogorskog premijera Dritana Abazovića i njegovog domaćina, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

“Mi smo razgovarali i o aktualnom stanju pristupnih pregovora Crne Gore u EU. Hrvatska je na razne načine pomagala i mislim da smo napravili vrlo kvalitetne iskorake. Crna Gora je otvorila svih 35 poglavlja, sada je na redu ispunjavanje uvjeta, i Crna Gora je najnaprednija u tom procesu”, kazao je Plenković.

U tom kontekstu, on je naglasio važnost popunjavanja Ustavnog suda CG.

On je dodao kako je hrvatska želja nastaviti rješavati - kako je kazao - brojna reziudualna pitanja iz vremena raspada SFRJ i Miloševićeve agresije na Hrvatsku – od pitanja granice do pitanja školskog broda "Jadran" za kojeg Hrvatska želi da pripadne Hrvatskoj, pa do postavljanja spomen ploče u Morinju, na mjestu nekadašnjeg logora JNA za zarobljene Hrvate.

On je naglasio hrvatski interes u prometnom i energetskom povezivanju sa Crnom Gorom i preko Jadransko-jonskog koridora, kao i preko Jadransko-jonskog plinovoda.

Hrvatska prati i cijeni što je politika Crne Gore na tragu politike EU i NATO u osudi ruske agresije i potpore Ukrajini. Hrvatska će u svojim aktivnostima podržavati Crnu Goru i druge susjede na putu prema EU, najavio je hrvatski premijer.

Crnogorski premijer Dritan Abazović je ocijenio da bi bilo korisno rješavati teme koje su ostale kao teret iz prošlosti, ocijenio je Abazović:

"Mislim da za neke već imamo rješenja i da ćemo ih jedno po jedno skidati sa dnevnog reda. Naša budućnost je zajednička, mi smo vrlo zahvalni što je Hrvatska donijela EU na granice Crne Gore."

"Mi vidimo Crnu Goru kao dio Europske unije", poručio je Abazović, izražavajući uvjerenje da će Hrvatska biti među prvima da potvrdi crnogorsko napredovanje na EU putu – prema zaslugama.

“Hrvatska svojim primjerom stoji kao veliki motivator Crnoj Gori da odradi svoje na putu u EU.

Crna Gora će učinjeti sve da bude prva naredna članica EU. Ako postoji zemlja koja je idealna da oživi process proširena EU, to je Crna Gora”, zaključio je.

Što se hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori tiče, Abazović je kazao kako “mogu računati na maksimalnu podršku izvršne vlasti”.

On je otklonio tezu iznesenu u novinarskom pitanju da je Temeljni ugovor sa SPC-om bio prioritet njegove Vlade.

“Naš prioritet je europski put, ne otvaramo crkvena pitanja, nego ih zatvaramo, jer su otvorena pred 10 godina. Temeljni ugovor sa SPC je u skladu sa Ustavnim zakonom. Lično mislim da ovdje nema ništa sporno, ali nemam ništa protiv da se to pitanje stavi i pred Ustavni sud”.

On se zalaže da se to pitanje skine sa dnevnog reda i da se naglasak stavi na ispunjavanje uvjeta iz 23 i 24 poglavlja pristupnih pregovora sa EU.

Zamoljen da komentira mišljenja kako bi potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC ugrozilo europski put Crne Gore, hrvatski premijer kazao je kako je to unutarnje pitanje Crne Gore, a kako će se to napraviti i pojasniti građanima, to je zadaća premijera.

On je podsjetio da je ugovor Hrvatske i SPC potpisan pred dvadesetak godina, i da to pitanje nije bilo kontekstualizirano povodom hrvatskog pristupanja EU.

Abazović je otklonio tezu da temeljni ugovor destabilizira Crnu Goru.

“Politička stabilnost nije da problem društva stavljate pod tepih, 80 posto građana podržava europski put. Građane ne zanima Temeljni ugovor. Cilj je da dođemo do pomirenja i da fokus ne bude na prošlosti, nego na budućnosti.

"Tko bi se radovao destabilizaciji prilika u regionu? Destabilizacija odgovara samo onima koji ne žele da vide napredak Zapadnog Balkana prema EU", poručio je Abazović iz Zagreba.