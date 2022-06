'Razmišljao sam o samoubistvu': Izbeglički put od Kube do Srbije

"Bilo je veoma komplikovano", započeo je on.

Rodrigez je advokat za ljudska prava, a za Radio Slobodna Evropa (RSE), povodom 20. maja međunarodnog Dana izbeglica, prepričava svoj put od Kube do Srbije.

"Demonstracije su bile ogromne. Pokušavali smo da prođemo kroz policiju. Svi smo trčali, marširali smo kroz pola grada, da bismo smo stigli do Trga Revolucije - našeg konačnog cilja. Tada nas je policija napala svim snagama", prepričava Rodrigez za RSE.

"Način na koji sam se povredio je bio prilično glup. Kada sam video sve oko sebe, policiju koja puca i baca kamenje na demonstrante, jednostavno nisam mogao da se pomerim. Samo sam stajao i gledao, a onda me je pogodio kamen", seća se Rodrigez.

Nakon udarca, prišla mu je grupa ljudi i odvela ga sa strane, sakrivši ga od policije koja je u tom trenutku počela da hapsi okupljene.

"Paradoksalno, povreda me je spasila od odlaska u zatvor tog dana. Oni su bukvalno prošli pored nas, ali smo se mi sakrili", kaže Rodrigez.

Ipak, malo nakon protesta stigla je informacija da policija traga za njim.

"Ako bi me uhvatili, poslali bi me u zatvor. Tada sam rekao da im to neću olakšati", objašnjava Rodrigez.

Umesto toga on se skrivao 125 dana.

Prodao je sve stvari koje je posedovao, a život mu je stao u jedan ranac.

Premeštao se s jednog mesta na drugo, potpuno "ispod radara", i bez kontakta sa prijateljima i porodicom.

"Rekao sam sestri da se više nećemo čuti. Volim te, ali ovo je za tvoje dobro", seća se Rodrigez.

Ipak, nakon više od četiri meseca traganja, policija je saznala lokaciju Rodrigeza.

Tada je usledilo prvo ispitivanje u trajanju od pet sati. Kako kaže Rodrigez, trudili su se da budu dobri prema njemu.

Ipak, već kod drugog ispitivanja, stvar je bila drugačija.

"Odveli su me sa strane, naterali me da skinem svu odeću, uzeli mi otiske... To je bio postupak pred odlazak u zatvor", objašnjava Rodrigez i dodaje da mu nisu rekli ništa, osim da je verovatno počinio neko krivično delo.

Zakazali su još jedno ispitivanje, ali je on odlučio da ponovo "nestane".

"Ovog puta jedva da sam izlazio iz kuće u kojoj sam boravio. Bilo je to nešto poput samozatvaranja. Užasno sam se osećao i bio sam stvarno paranoičan", objašnjava Rodrigez.

Tada je shvatio da je došlo vreme da proba da ode sa ostrva. Bio je na ivici da završi na ulici, bez hrane, telefona i ikakvog kontakta sa ljudima.