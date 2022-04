Kako će obustava isporuke ruskog gasa uticati na Srbiju?

Ruski energetski gigant Gasprom saopštio je da je u sredu, 27. aprila, zaustavio isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog neplaćanja u rubljama, što je najteži odgovor Kremlja do sada na sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.

Gasprom je takođe upozorio da će tranzit preko Poljske i Bugarske - u kojima se nalaze gasovodi koji snabdevaju Nemačku, Mađarsku i Srbiju - biti prekinut ako se gas uzima ilegalno.

Poljska koja 50 posto svoje potrošnje gasa dobija preko Gasproma, potvrdila je da su isporuke prekinute.

Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov je tokom jutarnjih sati saopštio da u tom trenutku fizičke isporuke ruskog gasa Bugarskoj nisu obustavljene.

On je naveo da će kasnije tokom dana biti jasnije da li će se to dogoditi.

Bugarska više od 90 odsto svojih potreba za gasom zadovoljava snabdevanjem iz Rusije u okviru dugoročnog ugovora koji ističe krajem ove godine.



Bugarska takođe transportuje ruski gas preko produžetka gasovoda "Turski tok" do susedne Srbije, a odatle do Mađarske. Nikolov je rekao da će Sofija razmotriti sve svoje trenutne ugovore sa Gaspromom.



"Bugarska je lojalan partner svim susednim zemljama. Bugarska nije Rusija. Pomoći ćemo svim našim susedima kada to budemo mogli", poručio je on.

Prekid isporuke gasa za Bugarsku i Poljsku predstavlja kršenje ugovora od strane Gasproma, najveće svetske kompanije za prirodni gas.

Bugarski ministar je naveo da je zemlja platila isporuke ruskog gasa za april i da bi obustavljanje isporuke predstavljalo kršenje njenog trenutnog ugovora sa Gaspromom.

"Pošto se poštuju sve trgovinske i zakonske obaveze, jasno je da se prirodni gas u ovom trenutku više koristi kao političko i ekonomsko oružje u aktuelnom ratu", poručio je Nikolov.



Poljska i Bugarska su prve zemlje kojima je glavni evropski snabdevač prekinuo gas od invazije na Ukrajinu 24. februara u kojoj je ubijeno hiljade ljudi a milioni njih su raseljeni što izaziva strah od šireg sukoba.



"Gasprom je potpuno obustavio isporuke gasa Bulgargazu (Bugarska) i PGNiG (PGN.VA) (Poljska) zbog izostanka plaćanja u rubljama“, navodi se u saopštenju Gasproma, prenosi Rojters.



Gasprom je istovremeno saopštio da nastavlja isporučivanje gasa u Evropu preko Ukrajine u skladu sa zahtevima klijenata, ali da ima manje takvih zahteva u odnosu na prethodni dan, javlja Rojters.



Prema navodima Gasproma isporučeno je 48,7 miliona kubnih metara gasa, u odnosu na 56 miliona kubnih metara 26. aprila.

Prve reakcije EU

Šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) ocenila je da je najava Gasproma da jednostrano zaustavi isporuku gasa kupcima u Evropi još jedan pokušaj Rusije da koristi gas kao instrument ucene.



Ona je poručila da je EU spremna za ovaj scenario.



"Radili smo na tome da obezbedimo alternativne isporuke i najbolje moguće nivoe skladištenja širom EU. Države članice su postavile planove za vanredne situacije upravo za takav scenario", navela je ona.



Lajen je najavila da je u toku sastanak koordinacione grupe za gas i da se planira koordinisan odgovor EU.

Ruski predsednik Vladimir Putin zatražio je ranije od evropskih zemlja da plaćaju gas u rubljama nakon što je Zapad zamrznuo rusku imovinu i u velikoj meri isključio Moskvu iz zapadnog ekonomskog sistema zbog rata u Ukrajini.



Putin je zahtevao da zemlje koje on naziva "neprijateljskim" pristanu na šemu prema kojoj bi otvarale račune u Gasprombanci i vršile plaćanja za uvoz ruskog gasa u evrima ili dolarima koji bi se pretvarali u rublje.



Gasprom je ranije naveo da se plaćanja za gas isporučen od 1. aprila moraju vršiti u rubljama o čemu su ugovorne strane blagovremeno obaveštene.

Srbija zavisna od ruskog gasa

Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa, koji se u tu državu doprema preko Bugarske, koja je tranzitna zemlja.

Predsednik Srbije se uveče 27. aprila, par sati pre nego što je Rusija najavila prekid isporuka gasa Bugarskoj, nenajavljeno sastao u Beogradu sa predsednikom Komiteta za međunarodne poslove Državne Dume Federalne skupštine Rusije Leonidom Sluckim.

Kako se navodi u saopštenju, dvojica zvaničnika su, između ostalog, razgovarala i o sferi energetike, uz očekivanje da se uskoro dogovore uslovi nabavke gasa.

"Turskim tokom", zajedničkim projektom Rusije i Turske, koji je u Srbiji 1. januara 2021. svečano u rad pustio predsednik Srbije, gas se doprema iz Rusije preko Crnog mora do Turske, a zatim i do Bugarske, Srbije i Mađarske.

Sam gasovod "Turski tok" naslednik je propalog ruskog projekta – gasovoda "Južni tok" od čije izgradnje je Rusija odustala jer nije bila u mogućnosti da uskladi projekat sa pravilima EU.

Sem potpune zavisnosti od gasa u Rusiji, ruski Gasprom drži monopol na srpskom tržištu, na šta godinama unazad upozorava Energetska zajednica (EZ), regulatorno telo Evropske unije.

Gasovod "Turski tok" deo je dugoročne ambicije Rusije da na minimum svede transport gasa kroz Ukrajinu izgradnjom alternativnih pravaca kao što su, pored Turskog toka i Severni tok 1 i 2.

Zamerke iz EU i na nov projekat

Ni novi gasovod kroz Srbiju nije u skladu sa regulativom Evropske unije, na šta je u više navrata upozoravala Energetska zajednica, regulatorno telo EU u oblasti energetike.

Jedna od ključnih zamerki odnosila se i na to da na novom gasovodu neće biti omogućena konkurencija, odnosno da gasovodom poteče i neki drugi gas, a ne isključivo ruski, od čega bi direktnu korist imali potrošači u Srbiji, jer bi konkurencija dovela do niže cene tog energenta.

Izgradnja novog gasovoda dodatno će ojačati monopolski položaj ruskog „Gasproma“ i javnog preduzeća "Srbijagas" na gasnom tržištu Srbije u narednih najmanje 20 godina, naveo je zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice Dirk Bušle, prilikom predstavljanja Godišnjeg izveštaja tog tela o implementaciji propisa EU na onlajn konferenciji za medije 23. novembra 2020.

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač ukazao je na konferenciji za medije održanoj 17. decembra 2020. da je problem što je postojeća gasna infrastruktura u Srbiji „monopolizovana“ i da se ne koristi na efikasan način i tako da bude dostupna za sve učesnike na tržištu.

Podaci iz godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Srbije pokazuju da je Srbija u 2019. iz sopstvene proizvodnje uspela da podmiri tek 12,6 odsto potreba, dok je sve preostale količine gasa Srbija uvezla isključivo iz Ruske Federacije.

Šta su alternative?

Na dan kada je Rusija najavila prekid isporuke gasa Bugarskoj, ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović, poručila je da je saradnja u procesu energetske tranzicije neophodna, posebno u momentima energetske krize.

Ona je to izjavila tokom video-konferencije sa predstavnicima Stejt departmenta, Ministarstva energetike SAD (U.S. Department of Energy), Ministarstva trgovine (U.S. Department of Commerce), USAID-a i ambasade SAD u Srbiji.

Tokom sastanka bilo je reči o izgradnji energetske infrastrukture, diverzifikaciji energetskih izvora, razmeni iskustava i tehnologija, tranziciji ka čistoj energiji i unapređenju energetske efikasnosti, navodi se u saopštenju iz ministarstva.

Energetska saradnja bila je jedna od tema i tokom razgovora potpredsednice Vlade Srbije 18. aprila sa novim ambasadorom SAD u Beogradu, Kristoferom Hilom (Christopher Hill).

Mihajlović je izjavila tada da bi sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i Sjedinjenih Američkih Država pomogao daljem unapređenju saradnje država.

Početkom februara je započeta i izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske - na delu gasovoda od Niša do granice sa Bugarskom kod Dimitrovgrada, a rok za završetak radova je oktobar 2023. godine.

Gasna interkonekcija Srbija-Bugarska deo je šire inicijative EU – Južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa.

Glavni izvor snabdevanja bilo bi gasno polje Šah Deniz (Shah Deniz) koje se nalazi u Kaspijskom moru, na teritoriji koja pripada Azerbejdžanu. Gas bi od Azerbejdžana do Evrope trebalo da ide deonicama Južnokavkaskog gasovoda, Transanadolskog i Transjadranskog.