Milion evra za inkluziju Roma u deset gradova i opština u Srbiji

Ove godine biće izdvojeno milion evra za inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa u deset gradova i opština u Srbiji, čiji projekti budu izabrani, saopšteno je u utorak, 13. aprila, na konferenciji za medije u Beogradu, sa koje je upućen poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava.



Poziv su uputile Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), koje su raspisale konkurs za izbor 10 lokalnih samouprava koje će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva.



Ukupan iznos koji je na raspolaganju Pozivom u okviru projekta "Inicijativa za inkluziju 3" je milion evra, maksimalni iznos grantova za pojedinačne projekte iznosi 100.000 evra, a trajaće do 5. maja.



Šef odeljenja za razvojnu saradnju u Ambasadi Nemačke u Beogradu Kristijan Šiling (Christian Schilling), je kazao da ovaj program pruža podršku implementaciji i Strategiji za socijalno uključivanje Roma u Srbiji za period od 2016. do 2025. godine na nacionalnom i lokalnom novou.



"Ova tema je iz perspektive razvojne politike veoma značajna i ima najveći prioritet, nemačka vlada prati sve što ostvarujemo u ovoj oblasti i ceni rezultate", izjavio je Šiling.



On je rekao da se cene napori lokalnih zajednica da budu proaktivne kada se radi o socijalnom uključivanju i da uz mere podsticaja zapošljavanju, predlože i mere koje će doprineti antidiskriminaciji, povećanom učešću i boljem razumevanju koje će lokalni zvaničnici pokazati za potrebe korisnika.



Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić izjavio je da je projekat namenjen stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa.



On je dodao da je u dosadašnjim fazama projekta zaposleno više od 500 Roma i drugim marginalizovanih grupa.



"Imaćemo još kvalitetnije projekte koji će doprineti da se smanji pritisak onih koji su tražioci azila ili pripadaju marginalizovanim grupama, a istovremeno da dobijemo lokalne samouprave koje su osposobljene i umeju da prepoznaju potrebe tog sloja stanovništva", objasnio je Staničić.



Predsednik SKGO je podsetio da ovo nije jedini projekat koji se bavi magrinalizovanim grupama i da postoji Mreža za romska pitanja koja okuplja sve one koji se u lokalnim samoupravama bave ovim pitanjima, kao i IPA program koji se bavi inkluzijom Roma u saradnji sa EU.



Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić istakao je da je Ministarstvo pripremilo novu Strategiju zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, koju je Vlada već usvojila.



"Opšti cilj nacionalne politike zapošljavanja usmeren je ka uspostavljanju stabilnog i održivog rasta zaposlenosti zasnovanog za znanju i dostojanstvenom radu", rekao je Antić.



U prvoj fazi projekta "Inicijative za inkluziju" pružena je podrška projektnim timovima u sedam gradova i opština (Požarevac, Arilje, Sokobanja, Kučevo, Novi Pazar, Bečej i Mladenovac), a u drugoj fazi podržano je devet gradova i opština (Valjevo, Požarevac, Sombor, Vršac, Bač, Apatin, Kraljevo, Raška i Novi Pazar).