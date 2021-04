Još 22 miliona dolara američke pomoći Srbiji za reforme

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i vršiteljka dužnosti direktora Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) u Srbiji Šenli Pinčoti (Shanley Pinchotti) potpisale su u ponedeljak, 12. aprila, u Beogradu produžetak razvojnog partnerstva dve zemlje.



One su potpisale amandmane na već postojeće sporazume o partnerstvu Srbije i SAD kojima je obezbeđeno dodatnih 22 miliona dolara bespovratne pomoći Srbiji za rad na reformama.



Ova sredstva deo su ukupnog fonda od 115 miliona dolara namenjenog sprovođenju nove strategije saradnje USAID sa Srbijom za period do decembra 2025. godine.



Sredstva su opredeljena za pomoć konkurentnosti privrede Srbije, unapređenje efikasnosti uprave u pružanju usluga građanima, unapređenje medijskog okruženja, za pomoć civilnom društvu, unapređenje energetske bezbednosti i podršku u borbi protiv epidemije COVID-a 19.



Ministarka Joksimović je navela da odnosi Srbije i SAD pokazuju da su "iskrenost, poštenje i međusobno uvažavanje" uvek bili i ostali najbolja diplomatija.



"SAD su pokazale da su, ne samo deklarativno, nego i finansijski, u prethodnih 20 godina aktivno podržale demokratski, institucionalni, ali i ekonomski održivi razvoj Srbije", rekla je Joksimović.



Svi sprovođeni projekti, navela je, bili su u skladu sa ciljevima srpskih reformi koje se sprovode u sklopu evrointegracija.



Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri (Anthony Godfrey), koji je prisustvovao potpisivanju, rekao je da je od 2001. dosta urađeno na unapređenju ekonomskog razvoja Srbije, te da je USAID realizovao projekte u Srbiji u vrednosti od više od 840 miliona dolara.



"Saradnja sa institucijama vlasti, da bi se odgovorilo na potrebe građana i privrede, donosi vidljivu korist svima, kao što su e-uprava i poboljšanje efikasnosti sudstva. Radeći zajedno uklonili smo pravne i birokratske prepreke u poslovanju, što je ljudima sa idejama olakšalo da otvore svoje firme i rade sa uspehom", rekao je on i dodao da je to Srbiju učinilo atraktivnom za domaće i strane investicije.



Dodao je da projekti obuhvataju više oblasti "od infrastrukture do pomoći lokalnim medijima, da im se poveća spremnost da govore o temama koje su bitne za mesta u kojima žive".



"U saradnji sa Vladom Srbije mi smo razmatrali ideje, pravili planove i sprovodili reforme koje su važne za demokratski i ekonomski razvoj Srbije. Ovo partnerstvo je snažno i mogu da obećam da će se nastaviti", rekao je on.



Pinčoti je rekla da će nova petogodišnja strategija USAID-a pomoći Srbiji da napreduje u evropskim integracijama.



"Naši programi će se fokusirati na vladavinu prava, borbu protiv korupcije, izbore i druge vladine zadatke. Želimo da pomognemo Srbiji i da se odupre spoljnim uticajima kao što je COVID-19", rekla je ona.



USAID će, dodala je, pomoći Srbiji da se bori i sa problemom odliva mozgova.



"Kombinacijom podrške javnosti da više saraĐuje sa institucijama i podrške institucionalnim reformama, USAID će nastojati da stvori pozitivnu promenu koja će dalje podstaći unapređenje transparentnosti i učinka državne uprave" rekla je Pinčoti.