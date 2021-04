Masovna evakuacija nakon erupcije vulkana na karipskom otoku

Pomoć u krevetima, šatorima i maskama za lice stiže na istočno karipsko ostrvo Sveti Vinsent(Saint Vincent) i očekuje se da će zvaničnici početi da je dele odmah, dan posle snažne eksplozije vulkana La Sufrijer (La Soufriere) zbog koga je evakuisano više hiljada ljudi.



Susedne zemlje od Antigve do Gvajane ponudile su pomoć slanjem hitne opreme svom susedu ili prihvatanjem da privremeno otvore granice za oko 16.000 ljudi koji su pobegli iz mesta prekrivenih pepelom samo sa stvarima koje su mogli da utrpaju u kofere ili ruksake.



Eksplozivna erupcija vulkana Sufrijer dogodila se u petak na ostrvu Sveti Vinsent u istočnom delu Karipskih ostrva. Vulkan je izbacivao pepeo u visinu oko sedam kilometara koji je krenuo u pravcu istoka prema Atlanskom okeanu.



Poslednja erupcija tog vulkana bila je 1979 godine.



Vulkan i dalje tutnji i stručnjaci upozoravaju da bi nove erupcije mogle da se događaju danima, moguće i nedeljama. U jednoj od ranijih erupcija, 1902. godine, stradalo je oko 1.600 ljudi.



"Prva erupcija nije obavezno i najveća koja će doći iz ovog vulkana", rekao je na konferenciji za novinare Ričard Robertson, geolog iz istraživačkog seizmičkog centra Univerziteta Antila, javlja AP.



Premijer Ralf Gonsalves pozvao je građane da budu mirni, da imaju strpljenja i da nastave da se štite od korona virusa. On je zadovoljan što nema smrtnih slučajeva ni povređenih posle erupcije na severnom vrhu Svetog Vinsenta, dela lanca ostrva zajedno sa Grenadinima gde živi više od 100.000 ljudi.



"Poljoprivreda će biti teško pogođena i možda imamo neke gubitke životinja i moraćemo da popravimo kuće ali ako imamo život i snagu mi ćemo to sagraditi bolje i jače zajedno", rekao je premijer.



Oko 2.000 ljudi smešteno je u vladina skloništa a četiri kruzera su u pripravnosti u blizin spremni da prebace evakuisane ljude do okolnih ostrva. Osobe smeštene u centrima su testirani na COVID-19, i oni koji su pozitivni će biti prebačeni u izolovani centar.



Prva eksplozija dogodila se u petak ujutru, dan pošto je vlada naredila obaveznu evakuaciju na osnovu upozorenja naučnika koji su zabeležili seizmičku aktivnost u zoru u četvrtak ukazujući da se magma kreće blizu površine. Eksplozija je izbacila stub pepela u visinu od sedam kilometara, a munje su sevale kroz dim kasno u petak.



Zbog vulkanske aktivnosti otkazano je nekoliko letova, a pepeo koji pada ograničio je evakuacije u nekim oblastima zbog slabe vidljivosti.



Zvaničnici su upozorili da bi pepeo mogao da stigne i do Barbadosa, Svete Lucije i Grenade dok je vulkan visok 1.220 metara nastavio da tutnji. Najveći deo pepela će, kako se očekuje, ići severoistočno ka Atlantskom okeanu.