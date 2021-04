Direktorka UNICEF-a: Srbija odličan primer, važno da se vakciniše i u regionu

Direktorka Unicefa u Srbiji Dejana Kostadinova izjavila je da će UNICEF nastaviti isporuku vakcina u skladu sa planom COVAX-a do kraja drugog kvartala ove godine, istakavši da je Srbija odličan primer vakcinacije, ali da je važno i da se u zemljama regiona paralelno odvija taj proces kako bi se prekinulo prenošenje virusa preko granica.



Dejana Kostadinova je, uz napomenu da je u Srbiju u petak, 2. aprila, uveče stigao prvi kontingent vakcina protiv korona virusa iz COVAX mehanizma od 57.600 doza, što je istorijski trenutak, za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekla da će UNICEF ostatak od 201.600 doza isporučiti skladu sa distributivnim planom COVAX-a do kraja drugog kvartala ove godine.



„Cilj COVAX-a je da distribuira vakcine i da pokrije 20 odsto populacije u svim zemljama sveta i prva isporuka treba da bude do kraja prvog kvartala ove godine i da pokrije tri procenta populacije – to su zdravstveni i socijalni radnici i svi oni koji su na prvoj liniji i pružaju usluge populaciji“, dodala je Kostadinova.



Kako kaže, prvenstveno je cilj da se obezbedi jednaka i ravnopravna distribucija vakcina svim zemljama sveta.



COVAX mehanizmom, koji obuhvata 190 zemalja, koordinira Globalna alijansa za vakcine (GAVI), Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i Koalicija za pripravnost na epidemije (CEPI), a cilj mu je da obezbedi ravnomernu raspodelu vakcina i na najsiromašnije zemlje sveta.



Ima za cilj da obezbedi dve milijarde doza vakcina za zemlje sa nižim primanjima do kraja 2021. godine.



Na pitanje da li se kasni sa isporukom vakcina iz COVAX programa, Kostadinova je objasnila da je od osnivanja programa 2020. godine postavljen program da započne distribucija vakcina do kraja prvog kvartala 2021. godine.



„Tako da je prva isporuka za Srbiju bila planirana za kraj marta i početak aprila, pa je juče, 2. aprila, stigla ta prva doza vakcina za Srbiju. Krajem februara COVAX je bio ispred plana i počeo je isporuku vakcina 24. februara, kada je prva zemlja dobila vakcine“, kaže Kostadinova.



Sada će, ističe, COVAX isporučiti vakcine svim zemljama u regionu.



„Moramo biti svesni da postoji velika potražnja za vakcinama na globalnom tržištu, tako da neće svi moći da budu vakcinisani u isto vreme“, dodala je ona.



Naglasila je da je Srbija odličan primer vakcinacije.



„Vidimo da se odvija masovna vakcinacija, želela bih da čestitam Vladi Srbije na odličnoj organizaciji i sprovođenju procesa vakcinacije. Takva situacija nije u zemljama u okruženju, ali važno je da sve zemlje u regionu počnu i održe paralelno taj proces kako bi se prekinulo prenošenje virusa preko granica“, naglasila je Kostadinova.



Na pitanje koliko je pandemija uticala na redovne imunizacije i sprečavanje drugih zaraznih bolesti, na primer male boginje, Kostadinova kaže da je redovna vakcinacija dece veoma važna i da roditelji treba da poštuju kalendar vakcinacije.



„Nažalost, svedoci smo smanjenja imunizacije u Srbiji, kao i u okolnim zemljama tokom proteklih godina. Možda najvažniji primer je vakcina MMR, gde imamo pad i nezadovoljavajući procenat imunizacije čak i 2019. godine, samo 88 odsto. Taj trend se pojačao dolaskom epidemije korona virusa“, naglašava Kostadinova.



Ukazala je da će procenat imunizacije biti i 10 do 20 odsto manji ako ne preokrenemo taj trend, kao i da će to biti zaista opasno za čitavo društvo.