EU donirala Srbiji 20 sanitetskih vozila

Šef Delagacije Evropske unije (EU) u Srbiji Sem Fabrici (Fabrizi) i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovali su primopredaji sanitetskih vozila nabavljenih kroz program donacije Evropske unije (EU), uz posredovanje Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) za 20 zdravstvenih ustanova iz cele Srbije.



Primopredaja je obavljena na platou ispred Palate Srbija.



Šef delegacije EU Sem Fabrici istakao je da je, ako je nekome potrebno vozilo Hitne pomoći, najvažnije da ono bude brzo, novo, dobro opremljeno i upravo je to primer naše solidarnosti.



“Ovo je kontinuirani znak podrške. Sve je to deo šire solidarnosti koju EU pruža Srbiji”, rekao je Fabrici i dodao da se pandemija odrazila na ekonomiju svih zemalja.



Šef Delegacije EU u Srbiji je istakao da je sada akcenat na vakcinaciji protiv korona virusa i pohvalio ovaj proces u Srbiiji.



“EU je podržala Covax sistem od početka, on podrzumeva da niko nije zaštićen dok nisu svi vakcinisani. Uskoro se očekuje i isporuka prvih doza vakcina”, najavio je Fabrici i zahvalio Srbiji što je uključila i diplomatsku zajednicu u proces vakcinacije.

Ocenio je da samo saradnjom i solidarnošću može da se pobedi pandemija korona virusa.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija je dobila 20 modernih vozila od EU za 20 mesta u Srbiji, rekao je Vučić tokom primopredaje.



“Dobili smo od EU 20 odlično opremljenih ambulantnih vozila, od juga Srbije, preko Zapada, do Bora Žagubice, istoka Srbije”, rekao je on i dodao da je u pitanju veoma važna stvar u vreme pandemije, kada su aparati za kiseonik i više nego potrebni.



Vučić je zahvalio Evropskoj uniji za ovu donaciju.



“Hvala Evropskoj uniji, iskreno smo zahvalni na ovoj pomoći. Srbija se nalazi na evropskom putu, moraćemo još mnogo na tom putu da radimo, ali ono što je važno je da solidarnost nikada ne zaboravimo i da umemo da kažemo hvala za ono što EU radi za našu zemlju”, kazao je on.





Treći talas epidemije postaje sve jači, a vakcinacija je jedini način da se pobedi bolest koja sve snažnije udara, upozorio je Vučić.