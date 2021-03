Film 'Quo Vadis, Aida?' nominovan za Oskara

"Quo Vadis, Aida?", film bosanskohercegovačke režiserke Jasmile Žbanić nominovan je za nagradu Oskar u kategoriji za najboji film van engleskog govornog područja, objavila je Američka filmska akademija u ponedjeljak, 15. marta.

Nominacije su putem videopoziva iz Londona saoštili pjevač i glumac Nick Jonas i glumica Priyanka Chopra.

Pored "Quo Vadis, Aida?", za najbolji film van engleskog govornog područja takmičiće se “Another Round”, “Better days”, “Collective” i “The Man Who Sold His Skin”.

Boris Ler, koji u filmu glumi starijeg sina glavne junakinje Aide, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) kako je uzbuđen zbog nominacije, te da je za njega to jedan od najemotivnijih trenutaka u karijeri.

„Beskrajno sam sretan. Ovo je ogroman uspjeh za Bosnu i Hercegovinu, za sve što se događalo u Srebrenici. To je još jedan korak gdje će se o Srebrinici više govoriti u svijetu, govoriti o genocidu. To je jako važno sa ovom nominacijom“, kazao je Ler za RSE.

"Quo Vadis, Aida?" je film o genocidu u Srebrenici i prvi je igrani film na ovu temu.

Radnja filma dešava se u julu 1995, a glavni lik je Aida, prevoditeljka za Ujedinjene narode (UN), koja pokušava da spasi svoju porodicu nakon što Vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu.

Mustafić: Veliki dan za bosanskohercegovački film

Ovo je veliki dan za bosanskohercegovački film i bosanskohercegovačku umjetnost kaže za RSE reditelj Dino Mustafić.

“Iskrene čestitke ekipi filma 'Quo Vadis, Aida?' i Jasmili Žbanić koja se, inače, svojim opusom nametnula kao jedna od najznačajnijih svjetskih redateljica, a ova nominacija je samo kruna toga”, kaže Mustafić.

Dodaje kako nominacija za nagradu BAFTA-u, koju dodjeljuje Britanska filmska akademija, za film i režiju Jasmili Žbanić, sjajan kritički prijem tog filma u SAD, te njegov “hod” po evropskim festivalima i mnoštvo nagrada, potvrđuju da se radi o jednom velikom i odgovornom umjetničkom djelu.

“Ovo je samo, na neki način, satisfakcija koliko je važno filmskim autorima ispričati balkanske priče i takvu jednu planetarnu tragediju kakva je Srebrenica. I kako zapravo film, kao umjetnost, kao medij, može doprinijeti jednom boljem, pravednijem i humanijem svijetu”, kaže Mustafić.

Šta god da se dogodi krajem aprila, kada je zakazana ceremonija dodjele Oskara, kaže on, misija ovog filma, motivi i razlozi za njegovo nastajanje, već su uveliko opravdani.

Rediteljka Jasmila Žbanić je više puta kazala kako je film baziran na činjenicama do kojih je došla čitajući svjedočenja i knjige, gledajući video-materijale, razgovarajući sa ekspertima i svjedocima.

Žbanić je napisala scenario i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadžihafizbegović i Boris Isaković.

Film "Quo Vadis, Aida?" 10. februara ušao je u drugi krug izbora za nagradu Oskar u kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područja.

Za ovu kategoriju su se mogli prijaviti filmovi iz 93 zemlje, a u uži izbor ušlo je 15 filmskih ostvarenja.

Pored filma Jasmile Žbanić, u užem izboru bili su danski film „Još jedna tura“, „Nas dvije“ iz Francuske, norveško ostvarenje „Nada“, ruski film „Dragi drugovi“, „Šarlatan“ iz Češke, „Prokletstvo ožalošćene žene“ iz Gvatemale, iranski film „Djeca sunca“, film „Sunce“ koji dolazi sa Tajvana, meksičko ostvarenje „I’m No Longer Here“, film iz Čilea „The Mole Agent“, rumunski „Kolektiv“, „Better Days“ iz Hongkonga, te „Night of the Kings“ koji dolazi sa Obale Slonovače, i tuniski film „The Man Who Sold His Skin“.

Glasanje o nominacijama počelo je u petak, 5. marta, a završeno u srijedu, 10. marta 2021. godine.

Dosadašnje nagrade i nominacije

Na filmskom festivalu London Film Week, film je u decembru 2020. godine nagrađen s tri nagrade: za najbolji film i najbolju rediteljicu, dok je najboljom glumicom proglašena Jasna Đuričić.

London Film Week održava se u centralnom Londonu svake godine tokom prve sedmice decembra, s ciljem promocije međunarodnog filmskog stvaralaštva.

Pored te nagrade Jasmila Žbanić nominovana je za najbolju režiserku, a njen film "Quo vadis, Aida?" za najbolji film van engleskog govornog područja za BAFTA nagradu, koju dodjeljuje Britanska filmska akademija.

Sedamdeset i četvrta dodjela BAFTA nagrada biće održana u nedelju 11. aprila.

Film je naišao i na odličan prijem kod bosanskohercegovačke publike i do danas ga je u kinima pogledalo blizu 10.000 gledatelja.

"Quo Vadis, Aida?" trenutno je dostupan na sajtu Kina Meeting point u Sarajevu, gledateljima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu.

U Bosni i Hercegovini film je premijerno prikazan u oktobru prošle godine u Memorijalnom centru Potočari.

Svjetska premijera filma održana je na 77. Venecija film festivalu, a nakon toga film je prikazan i na drugim brojnim festivalima među njima festival u Torontu, Hamburgu, na Viennaleu u Austriji, festivalu New Horizons u Poljskoj, Festivalu europskog filma u španjolskoj Sevilli, meksičkom Los Cabos film festivalu, francuskom Arras Film festivalu, međunarodnom film festivalu Macao u Kini.

Reakcije na film u SAD

Američki mediji, u recenzijama filma, Srebrenicu porede s Aušvicom. The New York Times u svojoj recenziji propituje neuspjeh Ujedinjenih naroda.

Američka glumica i redateljica Angelina Jolie intervjuisala je bosanskohercegovačku redateljicu Jasmilu Žbanić za magazin Time, a u povodu Osmog marta, Međunarodnog dana žena.

Na pitanje o motivima da se kroz film ispriča priča o genocidu u Srebrenici, Žbanić je kazala da je Srebrenica "univerzalna tragedija naše civilizacije".

Dodjela Oskara biće održana u nedjelju, 25. aprila 2021. godine, a uživo će se prenositi na ABC-u i u više od 225 zemalja širom svijeta.



Akademija filmskih umjetnosti i nauka globalna je zajednica koja okuplja više od 10.000 najuspješnijih umjetnika, filmaša i rukovodilaca koji rade na filmu. Akademija je profesionalna organizacija za dodjelu nagrada s navedenim ciljem unapređenja filmskih nauka i umjetnosti.



Pored prepoznavanja izvrsnosti u filmskom stvaralaštvu kroz Oskara, Akademija podržava širok spektar inicijativa za promociju umjetnosti i nauke o filmovima, uključujući javni program, edukativni rad itd.

Bosna i Hercegovina već ima jednog Oskara za „Ničiju zemlju“ Danisa Tanovića, koja je 2001. proglašena za najbolji strani film.