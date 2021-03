Stevanović: Pacijenti iz cele zemlje će se prebacivati u Kruševačku bolnicu

Vakcinacija i izbegavanje kontakata jedine su važne mere, rekao je direktor Infektivne klinike Goran Stevanović, posle sastanka ministra Zlatibora Lončara sa direktorima Covid bolnica.



Broj prijema je veći nego broj otpusta - rekao je Stevanović te naglasio i da je zdravstveni sistem prenapregnut.

S obzirom na to da je priliv pacijenata u bolnice veliki, biće angažovani dodatni kapaciteti u beogradskim Covid bolnicama u koje su pretvoreni kliničko-bolnički centri "Dr Dragiša Mišović" i "Zemun", kao i Vojno-medicinski centar Karaburma.



Maksimalno će biti angažovani i kapaciteti u Covid bolnici u Kruševcu, jer je Batajnica već dovoljno preopterećena i pri kraju je projektovanih kapaciteta, rekao je Stevanović nakon sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima Covid bolnica.



Dodao je da se može očekivati da 8. i 9. marta pacijenti iz Beograda i drugih mesta budu upućivani na lečenje u Kruševac.



"Shodno situaciji narednih dana, donosićemo dalje odluke o tome šta da radimo i kako da prilagodimo sistem", rekao je Stevanović.



Cilj svih manevara, prema njegovim rečima, jeste da se maksimalno očuvaju trenutni kapaciteti, odnosno, da se ne uvode nove bolnice u Covid sistem, kako bi i drugim pacijentima, koji nisu oboleli od korona virusa, imao ko da pomogne.



"Radićemo maksimalno, kao i do sada, ali da pokušamo da svi zajedno budemo još odgovorniji", rekao je Stevanović i ponovio da potpuni imunitet nastupa dve nedelje posle druge doze vakcine.



Stevanović je rekao i da je u decembru prošle godine maksimalan broj hospitalizovanih bio više od 11.000, što je zdravstveni sistem pokazao da može da iznese, te da bi bilo moguće primiti još par hiljada iznad toga, ali je upozorio da bi to značilo da svi koji nisu kovid pacijenti ostaju bez nege.



On je ukazao i da jedan deo populacije ne prihvata da je COVID-19 tu, ne pridržava se mera, distance, maski, vakcinacije i pokušava da vodi potpuno normalan život, kao da se ništa ne dešava - dok se ne razbole.



"Jedine dve mere koje predlaže Krizni štab i koje su važne su vakcinacija i prekid svih kontakata, ako nisu esencijalni. To možemo sami, ako ima dobre volje, za to nam nisu potrebne mere", poručio je Stevanović.