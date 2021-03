Za vikend u Srbiji rade samo prodavnice hrane, lekova i goriva

Krizni štab za suzbijanje korona virusa doneo je odluku da se u Srbiji zatvore svi ugostiteljski objekti i radnje od 12 časova u subotu, 6. marta do šest sati ujutro u ponedeljak, 8. marta, preneo je novinarima epidemiolog i član Štaba Predrag Kon.



On je, nakon sednice Kriznog štaba, naglasio da na skijalištima na planinama tokom vikenda neće raditi praktično ništa, to jest ni kafići ni prodavnice.



Odlučeno je da kafići i prodavnice na skijalištima i planinama neće raditi tokom vikenda, dok će u ostatku zemlje svi prodajni objekti u subotu, 6. marta, zbog Zadušnica, raditi do podneva, a od tada do ponedeljka u 6 ujutru radiće samo prodavnice hrane, lekova i goriva, saopštio je Kon.



Kon je rekao i da od ponedeljka, 8. marta, srednje škole prelaze na onlajn nastavu. Od ponedeljka će radno vreme svih objekata opet biti kao i do sada.



Kon je prethodnih dana govorio da je epidemiološka situacija u Beogradu katastrofalna i da će tražiti zatvaranje svih kafića i restorana na najmanje sedam dana, a posle današnje sednice novinarima je rekao da ne istupa kao član medicinskog dela Kriznog štaba, već celog Kriznog štaba, i da je tu da saopšti ono što je odlučeno.



„Šta je bilo iza vrata, ostavljam za taj događaj. Sasvim sigurno da je bilo razmena mišljenja, ponekad i energičnih (…) Rezultat toga je da imamo ovo što vam sada prenosim. Nastavićemo da razgovaramo“, naveo je Kon.



Pozvao je građane da se vakcinišu, jer je „dugotrajno zatvaranje izgleda teška opcija za Srbiju“, ali je dodao i da je nemoguće ne reagovati na pojačanu aktivnost virusa.



On je, nakon sednice Kriznog štaba, upitan da li pogoršanje epidemiološke situacije može da utiče na tok vakcinacije, kazao da nema razloga da se ona ne nastavi.



„Vakcinacija će se nastaviti svojim tokom. Trenutno to je najvažnija preventivna mera, daleko značajnija od svakog zatvaranja“, podvukao je on.



Kon je ukazao da da ulazimo u sledeću fazu vakcinacije i da će sve više građana biti pozivano na vakcinaciju.



Prema njegovim rečima samo je vakcina barijera koja može zaustaviti širenje virusa.



Ukazao je da je imunitet koji se dobija vakcinom veći od onog koji se stvara kod lica koja su preležala bolest, podsećajući da asimptomatski oboleli nemaju krajnji imunitet.



Zbog toga se, posebno za rizične grupe, preporučuje vakcinacija, naglasio je Kon.



Kon je rekao da će pozorišta moći da rade do 21 sat, sportski događaji bez publike, ostalo neće moći. Gde god su namirnice u pitanju, to će raditi, rekao je Kon posle sednice Kriznog štaba.



Istakao je i da misli da će novousvojene mere za naredna dva dana imati efekta, ali ne dovoljnog.



Sledeći sastanak Kriznog štaba, kako je rekao, biće u utorak, 9. marta.

U poslednja 24 sata u Srbiji je još 17 osoba umrlo od posledica zarazne bolesti COVID-19, a registrovan je 4.071 novi slučaj infekcije korona virusom.