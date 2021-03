OPEC i saveznice ne povećavaju proizvodnju nafte

Članice Organizacije zemalja proizvođača nafte (OPEC) i njihove saveznice, predvođene Rusijom, dogovorile su se 4. marta da ne povećaju proizvodnju.



Analitičari su očekivali da će se članice OPEC dogovoriti o bar malom povećanju proizvodnje, a odluka da ga ne bude brzo je dovela do poskupljenja nafte, prenosi agencija AP.



Na onlajn sastanku predstavnika država članica OPEC-a i njihovih saveznica, Saudijska Arabija je navela da će bar do aprila nastaviti proizvodnju nafte smanjenu za milion barela dnevno.



Ministar energetike Saudijske Arabije Abdulaziz bin Salman je rekao da "mrzi kada mora da razočara one koji su pokušali da predvide" šta će odlučiti članice OPEC-a.



Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak izrazio je "oprezni optimizam" da dolazi do stabilizacije tržišta nafte.

Po dogovoru, proizvodnju mogu malo da povećaju Rusija i Kazahstan, zemlje koje spadaju u grupu "OPEC plus".



Zemlje iz grupe "OPEC plus", koje nisu deo kartela, ali usklađuju proizvodnju nafte sa članicama, znatno su smanjile proizvodnju u 2020. godini kako bi sprečile drastičan pad cena nafte.



Kada je posle prvog talasa pandemije korona virusa širom sveta došlo do obnove ekonomske aktivnosti u većoj meri, grupa je u decembru odlučila da poveća proizvodnju za 500.000 barela dnevno, a Saudijska Arabija u januaru dobrovoljno smanjila proizvodnju za milion barela dnevno.