Šabić: Snimci o kasapljenju žrtava ne smeju biti objavljeni

Objavljivanje snimaka zločina kriminalne grupe Veljka Belivuka predstavljalo bi kršenje relevantnih zakona i minimalnih etičkih standarda medijskog izveštavanja, rekao je Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja.



Šabić je kazao agenciji Beta da je najavljena namera vlasti da objavi detalje iz istrage koja se vodi protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, uključujući i snimke za koje je navedeno da će "šokirati celu Evropu i ceo svet", zapravo potvrda da je javnost suočena sa "višestruko štetnom praksom" podređivanja prava i trajnih društvenih vrednosti dnevno-političkim interesima.

Vučić: Narod će biti šokiran, ali i cela Evropa i svet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 27. februara gostujući na TV Prva da će najkasnije do četvrtka, 4. marta, građani Srbije, cela Evropa i ceo svet biti šokirani kada budu čuli detalje istrage protiv organizovane kriminalne bande.



On je to rekao u kontekstu obračuna sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, vođe navijačke grupe fudbalskog kluba „Partizan“, koji je, zajedno sa još 18 osoba, uhapšen 4. februara. Belivuk i saradnici osumnjičeni su za najbrutalnije zločine - otmice, ubistva, iznude i trgovinu drogom.



„Blag izraz sam iskoristio kada sam najavio da će ljudi biti šokirani. Moraćemo unapred da kažemo da svi sklone decu, zbog toga što će da vide i čuju. Videćete ko se sve zaklinjao na vernost ubicama, na koji način i šta su sve imali od njih“, rekao je on.



Vučić je kazao da je sednica Nacionalnog saveta bezbednosti otkazana u petak, 26. februara, i pomerena za narednu nedelju, zbog formalno pravnih problema, jer se čekaju dodatna veštačenja, da ne bi sutra neko rekao da to što je pokazano građanima ne može da se koristi u dokaznom postupku.

Šabić: Takvo objavljivanje krši Zakon o javnom informisanju

"Ovakvo objavljivanje je u suprotnosti i sa odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima i sa odredbama Zakona o elektronskim medijima koje se odnose na izveštavanje u vezi sa krivičnim postupkom, odnosno, scenama mučenja i nasilja", ocenio je Šabić.

Bio bi prekršen i Zakonik o krivičnom postupku

Dodao je da bi objavljivanje tih snimaka bilo u direktnoj suprotnosti sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) koji podatke o sprovođenju tzv. posebnih dokaznih radnji (tajni nadzor komunikacije i tajno praćenje i snimanje...) izričito tretira kao tajne podatke.



"ZKP predviđa da te podatke moraju da čuvaju kao tajnu ne samo službena lica koja učestvuju u postupku već i sva druga lica koja ih u bilo kom svojstvu saznaju. Osim toga ZKP predviđa da se, ako javni tužilac ne pokrene krivični postupak u roku od šest meseci od dana kada se upoznao sa materijalom prikupljenim korišćenjem posebnih dokaznih radnji, taj materijal mora uništiti", rekao je Šabić.



Naveo je da je i dosadašnje emitovanje na televiziji delova tajno praćene komunikacije i tajnog nadzora i praćenja ljudi u suprotnosti sa odredbama zakona, a "nastavljanje takve prakse i još robusnije emitovanje takvog materijala bilo bi bukvalno skandalozno".