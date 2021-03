Češka vlada zatražila od nacionalne agencije za lekove mišljenje o Sputnjiku V

Češka vlada zatražila je od češkog Državnog ureda za kontrolu lekova neobavezujuće stručno mišljenje o ruskoj vakcini protiv Covid-19 Sputnjik V, što kako je saopštio Državni ured, nikako nije početak registracije u Češkoj, jer ta vakcina, sve dok nije registrovana u Evropskoj uniji u promet može da uđe ali isključivo kao neregistrovani lek na osnovu vanrednog odobrenja Ministarstva zdravlja, prenosi Beta.

"Državni ured za kontrolu lekova počinje da se bavi tom vakcinom ali na raspolaganju nam je ograničena količina informacija iz kojih ne možemo da izvedemo nikakve zaključke. Kao što od nas razne institucije traže stručno mišljenje o lekovima, Kancelarija Vlade Češke zatražila je mišljenje o vakcini Sputnjik V. Međutim, nije reč o početku zvaničnog procesa", saopštio je češki Ured za kontrolu lekova.



Češki premijer Andrej Babiš i predsednik Miloš Zeman u nedelju su izjavili češkoj privatnoj televiziji CNN Prima Njuz da Češka ne bi trebalo da čeka da Sputnjik V dobije zvaničnu registraciju kod Evropske agencije za lekove već da bi bilo dovoljno da dobije sertifikat u Češkoj i da se njome vakciniše ko bi hteo.



Državni ured za kontrolu lekova upozorio je odmah premijera i predsednika da Ured po zakonu ne može da registruje vakcinu protiv Covid-19, niti da izda ikakav sertifikat za upotrebu u Češkoj jer je to u nadležnosti Evropske agencije za lekove, može samo da da potpuno neobavezujuće stručno mišljenje.

Babiš je sredinom februara posetio Mađarsku, koja je prva u EU naručila rusku vakcinu, i Srbiju. Tom prilikom je Roman Primula, epidemiolog i savetnik premijera Češke, izjavio je da podaci dobijeni iz Srbije i Mađarske o 'Sputnjiku V' nisu dovoljni za odobrenje njenog korišćenja i u Češkoj.

Sputnjik V, kao i kineska vakcina, po češkim zakonima već bi mogli da bude u upotrebi ako bi češki premijer i zvaničnici bili spremni da preuzmu rizik i ličnu političku odgovornost da Ministarstvo zdravlja iskoristi paragraf o izuzecima i odobri Sputnjik V kao neregistrovani lek, gde međutim sve posledice i troškove šteta od eventualnih neželjenih efekata takvog neproverenog leka snosi češka država.



Uvođenje Sputnjika V u program vakcinacije postavljaju kao uslov manjinskoj vladi premijera Babiša opozicioni nereformisani komunisti bez čijih glasova neformalne podrške od početka mandata vlada teško da može da opstane, dok se većina čeških epidemiologa zalaže za to da se sačeka da ruska vakcina dobije evropsku registraciju.



"Ministarstvo zdravlja trenutno ne pregovara o izuzetku za Sputnjik V u skladu sa Zakonom o lekovima. Nije se promenio stav ministra Jana Blatnog da je uslov za upotrebu Sputnjika V u Češkoj da bude registrovan kod Evropske agencije za lekove", kazala je češkim medijima portparol Minstarstva zdravlja Barbora Peterova.



Za isporuke vakcine Sputnjik V već je ruskog predsednika Vladimira Putina zamolio predsednik Češke Miloš Zeman i, kako Zeman kaže, dobio potvrdu da je Rusija spremna da odobri vanredne isporuke Češkoj.



Iako je komentarišući tu molbu češkog predsednika, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao u ponedelak da Rusija nema dovoljno vakcina za sve koji bi želeli da je kupe, diplomate uključene u pregovore o nabavci Sputnjika V kazale su dnevniku Lidove novini da bi Rusija do 25. marta isporučila Češkoj 20.000 doza, po ceni do 10 dolara po dozi a posle za sledećih mesec i po dana do pola miliona doza.



Premijer Andrej Babiš na osnovu tih pregovora i molbe predsednika Zemana predsedniku Putinu dobio je preko ruskog ministra industrije već osnovnu dokumentaciju na osnovu koje češki Ured za kontrolu lekova sada izrađuje stručno mišljenje, kojim, međutim Ministarstvo zdravlja uopšte ne mora da se rukovodi.



Češka vlada žali se na nedostatak vakcina preko zajedničkog evropskog programa, međutim, za razliku od nekih drugih članica Evropske unije kao što je Poljska koja ubrzano vakciniše, ne uspeva blagovremeno i efikasno da iskoristi ni one koje već ima zbog haotične organizacije sistema vakcinacije.



Prošle sedmice kada je upotrebljeno ukupno oko 600.000 doza, čak 180.000 doza vakcina zapadnih kompanija ležalo je neiskorišćeno u magacinima.