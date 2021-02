Francuska šalje solidarno Češkoj 100.000 vakcina

Francuska će do sredine marta poslati Češkoj solidarno 100.000 vakcina protiv virusa korona Fajzer-BioNTek (Pfizer-BioNTech) pošto je češki premijer Andrej Babiš zamolio posredstvom Evropske komisije ostale članice Evropske unije da pomognu i pozajme sada vakcine koje će Češka kasnije vratiti, javlja Beta.



"Nastojali smo već duže vreme da obezbedimo više vakcina. U Izraelu smo uspeli da to dobijemo na poklon. Francuska nam je sada obećala 100.000 vakcina do 15. marta", kazao je danas premijer Babiš.



Češka se ove sedmice ponovo našla na vrhu spiska zemalja sa najvišim sedmodnevnim prosekom zaraženih preračunato na milion stanovnika a na začelju je u Evropi po broju vakcinisanih.



Prema najnovijim podacima od srede Češka je u poslednjih sedam dana imala sedmodnevni prosek od 884,7 novozaraženih virusom korona, što je najgori bilans u svetu, dok je kod suseda, osim u Slovačkoj situacija znatno povoljnija.



Slovačka na milion stanovnika ima 380 novozraženih, Poljska 193, Austrija 189 a Nemačka svega 89.



Vlada premijera Babiša kao jedan od razloga zašto se pandemija kovid-19 u Češkoj u februaru tako otrgla kontroli navodi i nedostatak vakcina zbog kojeg sporije vakciniše nego prosek Evropske unije.



Međutim opozicija i češki lekari upozoravaju da Češka ne stiže da iskoristi ni one vakcine koje ima, između ostalog zbog početnih problema sa sistemom naručivanja termina vakcinacije i što je distributera vakcina u zemlji birala sa ogromnim zakašnjenjem, tek sredinom februara.



Udruženje Mladi lekari opšte prakse optužilo je ove nedelje vladu da vakcine leže neiskorišćene u magacinima i ponudili su da sami preuzmu distribuciju uz pomoć preduzeća koja imaju potrebne frižidere a uradila bi to solidarno besplatno a da se ne čeka da lekari opšte prakse dobiju vakcine tek tokom marta.



"Mladi lekari užasnuti su koliko ne funkcioniše sistem distribucije i vakcinacije protiv kovid-19 u Češkoj. U situaciji smo da je obolelih i žrtava sve više, pune se bolnice a vakcine paradoksalno leže neiskorišćene. Više od 180.000 neiskorišćenih doza znači da svake sedmice zbog toga što one nisu iskorišćene umire bezveze 15 ljudi", kazao je početkom sedmice potpredsednik udruženja Vojteh Muha.



Premijer i vlada na ponudu udruženja nisu reagovali, javio je češki javni radio servis Radiožurnal a danas je premijer Babiš odbio kritike da vakcinacija ide suviše sporo.



"Do sada smo dobili 797.460 vakcina. Vakcinisano je 600.429 ljudi", kazao je češki premijer i upozorio da su neki regionu vakcinu Astrazeneka namerno ostavili u rezervi za učitelje koji još uvek nisu na redu za vakcinaciju.



Premijer Babiš i njegov tadašnji saveznik za borbu protiv pandemije, epidemiolog Roman Primula putovali su nedavno Mađarsku i Srbiju da provere da li bi i Češka eventualno mogla da odobri za nacionalnu upotrebu rusku i kinesku vakcinu, međutim, Primula je nakon posete Beogradu kazao da podaci koje imaju epidemiolozi u Srbiji i na osnovu kojih je vakcina tamo odobrena ne bi bili dovoljni da češke institucije mogu da odobre sputnjik kao bezbednu vakcinu.

Vlada premijera Andreja Babiša sprema još oštrije sanitarne mere, onakve kakve su važile u prvom talasu u proleće kroz koji je Češka bezbolno prošla, zato što bez obzira na gotovo isti lokdaun koji traje od 28. decembra novozraženih ima sve više, pored britanske mutacije koja se već raširila danas je potvrđen i jedan slučaj južnoafričke mutacije a broj preminulih dostiže oko 150 dnevno.



Od početka pandemije u Češkoj je preminulo 19.835 kovid-19 pacijenata, u bolnicama je trenutno 6.976 pacijenata od ukupno 131.758 aktivnih slučajeva a bolnicama je ostalo svega 15 odsto kapaciteta na intenzivnoj nezi i ležajeva sa respiratorima i vlada je zatražila pomoć od suseda, a da će pomoći sa prevozom pacijenata ako se kapaciteti popune obećala je premijeru Babišu nemačka kancelarka Angela Merkel.