Dačić: Spremi smo da razmatramo svaki izveštaj koji dođe iz Brisela

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je 25. februara da je "bitno videti šta neko misli", komentarišući izveštaj o Srbiji usvojen u Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta (EP), ali i naveo da Srbija nije članica Evropske unije i da nema uticaj na rad tog tela.



"Mi smo spremi da svaki izveštaj koji dođe iz Brisela razmatramo i donosimo naše ocene o tome", rekao je Dačić za Radio-televiziju Srbije (RTS), naglasivši da Srbija vodi samostalnu politiku i da tek treba da se vidi tačan tekst jer su sada usvojeni amandmani.



U Izveštaju Vladimira Bilčika, izvestioca EP za Srbiju, koji je Spoljnopolitički odbor EP (AFET) 24. februara usvojio sa 57 glasova za, četiri protiv i devet uzdržanih, poslanici EP pozivaju Srbiju da pokaže jasnu posvećenost evropskim vrednostima, ocenjuju da će poštovanje osnovnih prava i normalizacija odnosa sa Kosovom odrediti i brzinu pregovora o članstvu Srbije u EU, i izražavaju zabrinutost zbog rastuće antievropske retorike i dezinformacija u Srbiji.



Poslanici u Izveštaju traže od Srbije da do kraja razreši aferu (zloupotreba u državnoj fabrici oružja) "Krušik" iz Valjeva, aferu "Jovanjica" (o navodnoj povezanosti vrha vlasti u Srbiji sa uhapšenima za proizvodnju droge), te aferu "Telekom" (o zloupotrebama novca tog državnog preduzeća).



Ponovljen je i poziv vlastima da reše slučaj nezakonitog rušenja u beogradskoj četvrti Savamala iz aprila 2016. godine.

Nakon glasanja u Spoljnopolitičkom odboru, izveštaj o Srbiji biće ponovno izglasan na plenarnoj sednici u Evropskom parlamentu kada dobija verziju Rezolucije EP.



Povodom kritike u izveštaju koji je usvojio Spoljnopolitički odbor EP, da je u Skupštini Srbije prisutan i agresivni rečnik i zastrašivanje političkih protivnika, Dačić je rekao da nije do sada izricao mere poslanicima.



"Ja bih zamerio Evropskom parlamentu na nekim veoma agresivnim stavovima, čak i antisrpskim koji se mogu čuti na njegovim sednicama, potrebno je da predsedavajući reaguje", rekao je Dačić.



On je kao primer naveo da je to slučaj kad neko izjavi da mu je drago što Srbija nije otvorila nijedno novo poglavlje u pregovorima sa EU.



"Nadam se da neće biti potrebe da izričem mere, ali nisam ni pristalica toga da se mi štrecamo ako neko podigne obrve u Briselu, Strazburu, Vašingtonu, Moskvi ili Pekingu. Neka svako brine svoje brige", istakao je Dačić.



Govoreći o radu srpskog parlamenta, on je rekao da to mesto nije Narodna biblioteka i pozorište gde publika ćuti i aplaudira.



"Narodni poslanik ima pravo da govori šta hoće jer je izabran od naroda, on ne može da odgovara nikome sem narodu na izborima", rekao je Dačić.



Izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je 24. februara za RTS da će 1. marta početi međustranački dijalog u Srbiji uz posredstvo Evropske unije (EU).



"Evropski parlament će imati četiri predstavnika (u dijalogu), što pokazuje našu posvećenost. Uz (poslanicu EP) Tanju Fajon i mene, učestvovaće i iskusni bivši poslanici, Knut Flekenštajn i Eduard Kukan", naveo je Bilčik.

On je rekao da stranke koje su bojkotovale izbore treba da se vrate za pregovarački sto i učestvuju na sledećim izborima.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u oktobru prošle godine da će vanredni parlamentarni izbori biti održani zajedno sa predsedničkim, najkasnije 3. aprila 2022. godine.