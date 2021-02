Vučić: Komplikuju se stvari oko Kosova i RS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u nedelju 7. februara da se "komplikuju stvari" oko Kosova i Republike Srpske (RS).



On je pozvao Srbe na Kosovu da glasaju za Srpsku listu na izborima 14. februara, navodeći da je važno da imaju svoje predstavnike u "privremenim organima vlasti" koje bi kako je rekao, "mogle da drže sigurnu i čvrstu vezu sa svojom Srbijom".



Komentarišući izjavu bivšeg kosovskog premijera i lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja o ujedinjenju svih Albanaca, Vučić je kazao da je Haradinaj "veoma opasan čovek" koji ne laže kada govori o ujedinjenju Kosova i Albanije.



"Oni sve vreme idu s tim, samo je pitanje kad će doći do zida", kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Pančevu, gde je prisustvovao prikazu sposobnosti delova jedinica Vojske Srbije (VS).



Dodao je da mu Haradinaj "drugi put" preti rušenjem s vlasti, i da je to prvo, kako se izrazio, "obećao" do Svetog Nikole 2019. kad su bili protesti u Beogradu.



"Uvek je to moguće, Haradinaj je ozbiljan političar i veoma opasan čovek, u svakom smislu. Suviše sam mali da bih mogao da se suprotstavim svima u okruženju ili najvećoj svetskoj sili koja od nas zahteva međusobno priznanje ali sam dovoljno veliki da ne učestvujem u ponižavanju sopstvenog naroda ili u rušenju sopstvene države", kazao je Vučić.

Vučić je dodao i da je Srbija spremna na dijalog, pod pokroviteljstvom EU, poštujući stav i SAD, ali i Rusije i Kine, ali i, kako je rekao, sebe.



"Da dozvolim da Srbiju ponižavaju i da dozvolim da neko Srbiji uzme sve, a da za to ne dobije ništa sem tapšenja po ramenu, ja to neću da radim. Ali neću ni da lažem narod i da kažem da će situacija biti lakša. Biće sve teža. Jer su njihovi sukobi u svetskim okvirima sve teži".