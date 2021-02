Lajčak podneo izveštaj o dijalogu Srbije i Kosova

Specijalni izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da će narednih nedelja predstavnicima EU izneti planove za dalji tok dijaloga Srbije i Kosova i istakao da ima snažnu podršku svih zemalja članica Unije.



On je to napisao na svom Tviter profilu, navodeći da je u četvrtak, 4. februara podneo izveštaj o radu u prethodnih godinu dana ambasadorima Odbora za politiku i bezbednost (PSC) i delegatima Radne grupe za Zapadni Balkan (COWEB).



"Danas sam podneo izveštaj ambasadorima (PSC) i delegatima (COWEB) o mojih prvih godinu dana na ovoj funkciji i objasnio planove za predstojeće nedelje i mesece. Veoma sam ohrabren snažnom podrškom svih zemalja članica EU", napisao je Lajčak.



Izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova izjavio je za francuski list Mond 27. januara da je dijalog zastao zbog izbora na Kosovu, ali da je EU zadovoljna što je vraćeno ključno važno jedinstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama u politici prema Zapadnom Balkanu.



Parlamentarni izbori na Kosovu zakazani su za 14. februar.



Lajčak je takođe rekao da bi razmena teritorija Srbije i Kosova „bila veoma opasna“.



„Ništa nije završeno dok sve nije završeno“, rekao je Lajčak u vezi s ciljem da se u dijalogu postigne sveobuhvatni sporazum Beograd-Priština, ali je naglasio da ljudi u vladi američkog predsednika Džozefa Bajdena zaduženi za Balkan „osećaju istorijsku odgovornost zbog političke i ljudske angažovanosti svoje zemlje u tom regionu“.

Lajčak je podsetio da je EU ranije sarađivala s novim američkim državnim sekretarom Entonijem (Antony) Blinkenom i zamenikom sekretara za politička pitanja Viktorijom (Victoria) Nuland.



„Sa njima smo radili u prošlosti i znamo njihova mišljenja… Američko-evropsko jedinstvo je ključni činilac za uspeh na Balkanu“, rekao je on.



Na pitanje šta Srbija može očekivati kad se završi normalizacija odnosa s Kosovom, specijalni izaslanik EU je uzvratio da „i Srbija i Kosovo znaju da je preduslov normalizacija, ali EU je jasno obećala integraciju ako se ispune merila i sprovedu nužne reforme“.



Lajčak je dodao da EU istrajava u politici proširivanja „ali ne treba verovati da će to doći automatski, zemlje na Zapadnom Balkanu moraju reformama u to ubediti članice Unije“.



On je naveo da je EU obnovila dijalog Beograd-Priština „ne tako što se krenulo u tehničke pregovore, već da bi se postigao sveobuhvatan i obavezujući sporazum“.



„Nijedan problem ne sme biti ostavljen po strani, kao što je bio slučaj u prošlosti, poput finansijskih potraživanja ili sporova oko imovine“, izjavio je Lajčak.



„Obe strane tačno znaju o čemu se pregovara“, ali, kako je podvukao, „ništa nije rešeno dok sve nije rešeno“.



Lajčak je istakao da dijalog sad nije moguć zbog predstojećih izbora na Kosovu i rekao: „Nadamo se da ćemo na temelju onoga iz prošle godine nastaviti pregovore čim dođe do formiranja nove vlade(u Prištini)“.



Zamoljen da objasni protivljenje razmeni teritorija između Srbije i Kosova, Lajčak je odgovorio da su protiv toga bile zemlje regiona „jer strahuju da bi moglo izazvati događaje izvan svake kontrole“.



Uz to, Evropska unija je, prema njegovim rečima, mnogo uložila u politiku „evropeizacije i uključivanja Balkana u evropsku porodicu, a to podrazumeva izgradnju multietničkih demokratskih društava“ te je „ponovno crtanje granica oprečno tom idealu i značilo bi da smo doživeli neuspeh“, ukazao je Lajčak.