Dodik: Spreman sam da vratim ikonu Ukrajini, ako dokaže da je njeno vlasništvo

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Milorad Dodik izjavio je 17. januara da je spreman Ukrajini da vrati ikonu iz Luganska, ako ta zemlja dokaže da je njeno vlasništvo, što se do sada nije desilo.

"Poručujem im – samo nam dostavite dokaze da je to bilo vlasništvo institucija Ukrajine i da je nestalo i mi ćemo to vratiti, uz izvinjenje da nismo znali. Oni to još nisu učinili i nema nikakvih podataka o tome", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naglaiso da je spreman da učestvuje u procesu koji je pokrenut pred Tužilaštvom BiH u vezi sa ikonom iz Luganska, koju je on poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo.

"Moji ljudi se već saslušavaju, ne znam zbog čega se salušavaju, ali se pravi ujdurma koja traje, kako bi se tema održala živom", rekao je Dodik.

On je ocenio je da je Ukrajina "ostrašćena", da je to na međunarodno-političkom planu osveta njemu, zbog njegovog stava da Krim pripada Rusiji i zato što se Ukrajina "bori s Rusima".

Dalje je rekao da je to "obračun političkog Sarajeva" koje je "tu temu izdiglo na opšti nivo", i dodao da je ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković o tom slučaju odmah zatražila istragu Tužilaštva BiH, dodavši da to "nije nikakakav problem".

Predsedavajući Predsedništva BiH je kazao da se ikona trenutno nalazi u trezoru u njegovom kabinetu u Istočnom Sarajevu, dodavši da će se videti šta će dalje biti s ikonom.

On je dodao da "na dan kada je imao sastanak sa Lavrovom, Ukrajina ništa nije potraživala", navodeći da Ukrajina to nije ni mogla učiniti, jer je sporna ikona "privatna stvar i deo porodičnog nasleđa, koja nije pripadala nijednoj instituciji, jer nije nigde ni zavedena, ni po broju ni po aktu".

Dodik je ocenio da je cela priča oko ikone pokrenuta jer ni "gost ni domaćin nisu bili dobrodošli u Sarajevu".

Osim toga, ocenio je, slučaj "ikona" pokrenut je da bi se prikrila činjenica da su druga dva člana Predsedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili sastanak sa ruskim šefom diplomatije.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je počela potraživati ikonu na bazi medijskih izveštaja.

"Onda je neko rekao – to je ukradeno i onda se pokrenula opšta priča. Nema nikakvih dokaza da je nešto ukradeno", naveo je Dodik.

On tvrdi da mu je jedan čovek iz Banjaluke, kome, kako je istakao, ne zna ni ime, rekao da "ima jednu ikonu koju želi da pokloni, da je 25 do 30 godina živeo u Rusiji, da je ikona deo njegove porodične imovine i da je smatrao da to može da bude samo lep gest i ništa drugo".

"Ako je greška, to mora da pokaže Ukrajina, nigde ne piše da potražuje to (ikonu)", kazao je Dodik, dodavši da je Direkcija za koordinaciju policijskih tela u BiH tvrdila da Interpol nema ikonu na listi potraživanja.

Dodik je 14. decembra ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu, tokom posete BiH, poklonio ikonu, za koju su mediji iz Republike Srpske pod kontrolom vlasti naveli da je iz Luganska i da je stara 300 godina.

Posle toga, Ambasada Ukrajine u BiH je uputila notu BiH, navodeći da je ikona vlašnitvo te zemlje.

Posle reakcije ukrajinskih vlasti, Lavrov je diplomatskim kanalima vratio ikonu Dodiku, a zatražio je da se u ceo slučaj uključi Interpol.