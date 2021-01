Pens čestitao Haris koja preuzima dužnost potpredsednika SAD

Odlazeći potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Majk Pens (Mike Pence) čestitao je u telefonskom razgovoru svojoj naslednici Kamali Haris (Harris), potvrdile su dve osobe upoznate sa tim razgovorom, preneo je “Njujork tajms” (The New York Times).



To je prvi poznati kontakt članova odlazeće i dolazeće administracije.



Predsednik Donald Tramp (Trump) nije stupio u kontakt sa novoizabranim predsednikom Džozefom Bajdenom (Joseph Biden) čiju je pobedu više puta dovodio u pitanje.



Jedna od osoba koja je upoznata sa razgovorom u četvrtak veče Pensa i Kamale Haris rekla je da je to bio "dobar razgovor", i naveo da je Pens uz čestitku svojoj naslednici ponudio i pomoć.



Bajden i Haris stupiće na dužnost 20. januara.



Pens trenutno ispunjava mnoge ceremonijalne dužnosti predsednika, uključujući i pozdravljanje članova Nacionalne garde koji sada čuvaju zgradu Kapitola.



On će takođe prisustvovati Bajdenovoj inauguraciji 20. januara, za razliku od Trampa koji je rekao da neće i u to vreme će biti na svom imanju na Floridi.

Odnosi između Trampa i Pensa su zahladneli nakon što je Pens predsedavao sednicom Kongresa 6. januara na kojoj je potvrđena Bajdenova pobeda odbijajući Trampov zahtev da ospori rezultate izbora u Arizoni i Pensilvaniji što je pokušala grupa republikanskih kongresmena. Tramp ga je kritikovao pred okupljenom masom koja je potom krenula ka Kapitolu.

Pens je kritikovao i upad Trampovih pristalica u Kongres isti dan zbog čega je odložena pomenuta sednica, ali je kasnije odbio zahtev demokrata da se pozove na amandman 25. i proglasi Trampa nesposobnim za vršenje dužnosti i privremeno preuzme predsedničku funkciju.

U međuvremenu, Predstavnički dom, u kome demokrate imaju većinu, po drugi put je opozvao Trampa po optužbi za “podsticanje pobune”.