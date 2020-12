Server: Olbrajt će se baviti dijalogom Srbije i Kosova, Vučić se okrenuo Rusiji

Američki profesor Danijel Server je izjavio je da će nekadašnja šefica američke diplomatije Medlin Olbrajt biti uključena u dijalog Srbije i Kosova u ime naredne administracije SAD.



"Nije važno šta Srbi misle o tome treba li ili ne Medlin Olbrajt da bude uključena. Ona će biti uključena. Bivša je državna sekretarka i važna je struja, ne toliko u Demokratskoj stranci, već u mislećem demokratskom svetu, delu demokratkog sveta koji misli o spoljnog politici. A i živela je u Srbiji, govori srpski. Mislim da bi to trebalo ceniti", rekao je Server za televiziju N1.



Server, profesor vašingtonskog Univerziteta Džons Hopkins, kazao je da razume da je "mnogi Srbi neće ceniti jer je zagovarala učešće NATO-a u ratu posle propasti pregovora u Rambujeu".



"A i savršeno razumem kako se postavljaju prema meni, iako sam se ja protivio bombardovanju. Ipak, nije važno, ona će imati uticaja, ima zanimljive stvari da kaže", naveo je Server.



Dodao je da zna da u Beograd nije dobrodošao niko od istaknutih učesnika prošlonedeljne sednice Spoljnopolitičkog odbora Predstavničkog doma Kongresa SAD, na kojoj su razmatrani politički pristupi koje bi administracija budućeg američkog predsednika Džozefa Bajdena mogla da primeni prema Zapadnom Balkanu.



Učesnici te sednice, na kojoj su uz Servera i Olbrajt govorili i Predsedavajući Odbora za spoljne poslove Eliot Engel i predstavnik nevladine Fondacije Džejmstaun Januš Bugajski, poručili su da Srbija mora da prizna Kosovo koje treba da postane članica UN.



"Iskreno, niko od nas, Januš, Medlin Olbrajt, niko od nas nije dobrodošao zbog onoga što smo rekli. Beograd se okrenuo u smeru Rusije, ka ultranacionalističkom pravcu", rekao je Server za N1.

On je kazao "Amerikanci i Evropljani moraju zajedno da rade" po pitanju dijaloga Beograda i Prištine jer su i EU i SAD dokazali da ne mogu sami da dođu do rešenja problema.



"Ako budu zajedno radili i imali zajedničku viziju, ne samo za Srbiju i Kosovo, već za region u celini, mislim da će to funkcionisati. To je prvi korak, da Amerikanci i Evropljani moraju da razgovaraju jedni s drugima, i pre nego što razgovaraju sa Bosancima i Kosovarima i Srbima", naveo je Server.



Dodao je da bi EU trebalo da bude "domaćin dijaloga", a da bi Amerikanci trebalo da budu podrška.



"EU ima najviše uticaja na te likove. Ono što Amerikanci za sto mogu da donesu je mnogo podrške za Evropljane, kao i za dve stvari, implementaciju bilo čega što je dogovoreno, a što nije bilo dobro u prošlosti, kao i insistiranje na reciprocitetu. Šta god da Beograd i Priština traže u ovom dijalogu, moraju da budu spremni da jednako uzvrate", rekao je Server.



On je kazao da to "nije uvek bio slučaj" i kao primer naveo, kako je rekao, "bizaran slučaj" Specijalizovanih veća Kosova, suda za zločine nekadašnje Oslobodilačke vojske Kosova sa sedištem u Hagu.



"Taj sud je stvoren u Hagu kao deo insistiranja Beograda koji je glasio: ne možete verovati vladi u Prištini da će pokušati da procesuira one koji su izvršili zločine nakon rata. Međunarodna zajednica je 'kupila' taj argument i insistirala je na specijalnom sudu", naveo je Server.



Dodao je da to "nije loša stvar, ali nije recipročna" pošto postoji, kako kaže, "veoma jasan slučaj" trojice Amerikanaca, braće Bitići, koji su u Srbiji ubijeni nakon rata, a njihovim ubicama ne može da bude suđeno u Hagu jer specijalni sud nema nadležnost u Srbiji.



"To je smešno. Predložio sam u Vašingtonu (na sednici Spoljnopolitičkog odbora), a niko nije primetio šta sam predložio, da jurisdikcija specijalnog suda u Hagu bude proširena na teritoriju Srbije jer su pokazali da neće suditi izvršiocima ubistava unutar Srbije", rekao je Server.



On je kazao da postoji još nekoliko stvari koje "moraju biti shvaćene" i da je jedna od njih da pregovori Srbije i Kosova, po mišljenju Amerikanaca, ali i mnogih Evropljana, moraju da rezultiraju u međusobnom priznanju i razmeni ambasadora.



"Vučić je prilično jasno rekao da ne želi da bude predsednik Srbije koji će priznati Kosovo. Mislim da je to ozbiljno mislio. Mislim da se moramo spremiti na čekanje na predsednika Srbije koji će to uraditi, ako bude bilo potrebe. U međuvremenu ćemo možda morati da razmislimo o međusobnom dogovoru, ali samo ako Kosovo dobije mesto u UN. Taj problem mora biti rešen, i ako problem međusobnog priznavanja ne bude rešen", naveo je Server.



Ukazao je i da Vučić nije održao obećanje o otvorenim i slobodnim medijima, ni o obezbeđenju nezavisnosti pravosuđa.



"On je politički dominantan na način koji mnoge podseća na (nekadašnjeg lidera Srbije Slobodana) Miloševića, a ne na demokratsku Srbiju. A i okrenuo se ka Rusiji i Kini. Mislim da je jedna od poruka sa sednice (Spoljnopolitičkog odbora) bila da su Amerikanci to jasno shvatili i da će Vučić morati da se okrene u našem pravcu ako želi da mu Amerikanci budu prijatelji", dodao je Server.