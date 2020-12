Dodika raduje što će Lavrov prvo posjetiti RS, najavio i da će primiti rusku vakcinu

"Raduje me činjenica da će Lavrov sutra kad dođe na aerodrom u Sarajevo, prvo posjetiti Republiku Srpsku", rekao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Milorad Dodik uoči službene posjete ministra vanjskih poslova Ruske Federacije, Sergeja Lavrova BiH u ponedjeljak, 14. decembra.

Govoreći za Radio-Televiziju Republike Srpske (RTRS), Dodik je u nedjelju rekao da će saradnja RS i Rusije biti nastavljena u političkom, ekonomskom i svakom drugom smislu.

"Rusija ovdje nema nikakvu negativnu ulogu. I mi ćemo, rukovodstvo RS-a, svi izabrani funkcioneri na republičkom nivou i nivou BiH, imati zajednički sastanak i večeru s njim, što će biti prilika da se o svim drugim pitanjima razgovara veoma prisno", najavio je Dodik koji je podsjetio i da će on s Lavrovom imati odvojeni sastanak.

Dodik smatra da je uloga Rusije "konstruktivna i u skladu sa međunarodnim pravom", no kako kaže, "to nije dovoljno".

"Sa strane Zapada optužuju Rusiju kako ona ovdje vrši neki maligni uticaj, što zaista počinje da bude smiješno imajući u vidu kakav pritisak i kakav lom prave zapadne zemlje i kakav uticaj ovdje žele da ostvare, a optužuju Rusiju koja u suštini ovdje nema nekog uticaja", kaže Dodik.

On navodi kako druga dva člana Predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, a potcrtava "prije svega Komšić, isključivo napada Rusiju, kao za njeno rovarenje po Bosni i Hercegovini" na njihovim sjednicama ili "kad god dolaze neki stranci sa Zapada".

"Ovo će biti prilika da pitamo na sjednici Predsjedništva i samog Lavrova, uz prisustvo Komšića i Džaferovića, kako to Rusija rovari, je li imaju oni neke podatke o tome", naveo je Dodik uz napomenu da će RS nastaviti konstruktivno da sarađuje sa Rusijom po svim pitanjima.

Drugog dana posjete, u utorak 15. decembra, biće održan sastanak u Predsjedništvu BiH kojeg će Dodik, kao predsjedavajući, otvoriti. On najavljuje kako će biti otvoren "imajući u vidu da su u Sarajevu najčešće kvalifikacije negativne prema Rusiji".

"Rusija se optužuje da vrši taj neki navodni maligni uticaj, za šta nemaju nijedan dokaz. Sva obavještajna struktura, pa i OSA (Obavještajno-sigurnosna agencija BiH) koja bi trebalo da služi interesima Bosne i Hercegovine, a ne samo muslimana (Bošnjaka op.a) je usmjerena ka tome da evidentira ko su ti navodni ljudi koji su ruskog uticaja i prema njima se poduzimaju obavještajne i svake druge mjere. O tome ćemo razgovarati, mislim da o tome ima mnogo pitanja koja treba da budu razjašnjena", rekao je Dodik u izjavi za RTRS.

Također je najavio kako će s Lavorovom razgovarati i o vakcini za Republiku Srpsku, rekavši kako je "RS stala u red i mislim da je u vrhu tog reda da dobije rusku vakcinu".

"Naravno biće i nekih drugih vakcina a što se mene tiče ja ću primiti rusku, vjerujem u to, ne vjerujem u ove komercijalne priče koje dolaze sa Zapada. Ovdje vakcinu pravi država, a država vakciniše svoje stanovništvo, to znači da treba imati povjerenja u to", smatra Dodik i kao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine iznosi sumnje u vakcine koje dolaze sa Zapada.

"Za razliku od ovih pretendenata ko će prije napraviti na Zapadu vakcinu, koji pokušavaju svakakvih špekulacija tu ima. Da će vakcine koje dolaze sa Zapada čak uticati na sterilitet stanovništva i mnogo čega drugog što naravno ne možete da znate jer niste ni kreirali takvo nešto", navodi predsjedavajući Dodik u izjavi za RTRS.

Posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini i Srbiji bila je planirana 28. i 29. oktobra, međutim kako se našao u samoizolacije zbog pandemije, sve planirane posjete su tada odložene.

Dodik u ponedjeljak i sa Vučićem u Beogradu

Prije sastanka sa Lavrovom, Dodik je najavio da će u ponedjeljak, 14. decembra otputovati u Beograd gdje će se sastati sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije te naglasio da taj sastanak nema nikakve veze sa posjetom Lavrova BiH.

Rekao je kako je sastanak sa Vučićem bio ranije planiran te da se "slučajno dešava u istom danu".

Sa Vučićem će, kaže Dodik, razgovarati o situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa.

"Ranije je naš dogovor bio da za stanovnike RS neće biti zatvorena granica prema Srbiji, pokušaću to da ojačam i da zatražim da tako i bude. Jer vidim da Srbija sada najavljuje da će doći do eventualno i do toga da zatvori granice", najavio je on naglasivši da će biti riječi i o drugim temama.

"Opšti je napad na Srbe. Iz Amerike se dolazi iz Komiteta za spoljnja pitanja, iz Evrope na mnogim drugim mjestima na tapeti je Srbija, na tapeti je srpski narod, na tapeti je Vučić, na tapeti je Republika Srpska i svi mi koji predstavljamo RS. Ja želim da razgovaram na tu temu i vjerujem da ćemo usaglasiti naše stavove oko toga", naveo je Dodik.