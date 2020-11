Lončar: U Srbiji koronom zaraženo gotovo 2.000 zdravstvenih radnika

U Srbiji je 1.949 zdravstvenih radnika zaraženo korona virusom, od kojih je 64 hospitalizovano, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar obraćajući se javnosti posle sastanka sa direktorima covid bolnica.



„Građani, ako vam je stalo do lekara, sestara, svih koji čine zdravstveni sistem, promenite ponašanje. Prekinite kontakte jer je to jedini način da pomognete sebi i njima“, apelovao je Lončar, istakavši da nikad nije bilo više pregleda, pacijenata u bolnicama i na respiratorima, jer je očigledno da se mere ne poštuju.



Najteža situacija je, prema njegovim rečima, u Beogradu i Novom Sadu i sada je prioritet da svaki teško oboleli dobije mesto u bolnici.



Lončar je saopštio da se danas otvaraju i nove covid bolnice, među kojima je i Bolnica za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Zvečanskoj ulici u Beogradu, koja će imati intenzivnu negu i kiseonička mesta.



Dodao je i da će se uskoro otvoriti COVID bolnica u Vrnjačkoj banji, Nišu i još jedna u Beogradu.



Ministar zdravlja je apelovao na građane da ne čekaju noć da bi se javili lekaru, nego da se odmah upute na pregled ako osete simptome.



Članovi Kriznog štaba dr Goran Stevanović i dr Mijomir Pelemiš takođe su apelovali na javnost da poštuje mere.



Doktor Stevanović je upozorio da kreveti nisu "neiscrpan resurs", i da je preventiva jedini način da se spreči širenje infekcije do dolaska vakcine.



"Distanca, maska - mere su da se spreče bolesti. Mi smo noćas počeli (iz Beograda) za Kragujevac i Nišku banju da šaljemo pacijente. Stižu nove bolnice, ali kreveti nisu neiscrpan resurs. Zdravstvenih radnika nema dovoljno da opsluže ovoliki broj bolesnika", upozorio je on.



Doktor Pelemiš je ponovio da će mere biti pooštrene ako ne budu dale rezultate.

"Sve je veći broj umrlih, povećavaće se sve više ukoliko ne budemo poštovali mere, a to nije uopšte teško. Maska, maska, i stalno maska... Ceo svet to radi. Svakog sata ćemo pratiti situaciju, i ako dođe do pogoršanja, pooštravaćemo mere, inače naš sistem neće izdržati", upozorio je Pelemiš.



U Srbiji je juče u 15 časova objavljeno da je u jednom danu 38 ljudi preminulo od posledica zarazne bolesti COVID 19, što je rekordan broj do sada. Time je broj preminulih porastao na 1.237 osoba, kako su saopštili Ministarstvo zdravlja i Institut “Batut” na zvaničnom sajtu covid19.rs.



Od 15.061 testirane osobe, 5,067 ljudi pozitivno je na prisustvo korona virusa.



U bolnicama širom Srbije je 6.329 pacijenata, od kojih je 216 na respiratorima.