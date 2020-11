Krivokapić: Preko jedne banke iz Crne Gore iznose u Srbiju stotine miliona evra

Mandatar za sastavljanje nove vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, ustvrdio je večeras da se poslednjih dana iz Crne gore iznose stotine miliona evra u Srbiju.



"Patriotizam koji se ispoljava poslednjih dana je patriotizam lažne nade. Iz Crne Gore stotine miliona iznose patriote koje su se zaklinjale u Crnu Goru i to najčešće završava na računima u Srbiji gde se kupuju vile, stanovi na ekskluzivnoj lokaciji koju zovu 'Beograd na vodi' i na taj način se blago Crne Gore pretače u drugu državu", kazao je on u intervju za TV Vijesti.



Naveo da za te tvrdnje ima "konkretna saznanja" i da će "vrlo brzo imati i dokaze za to".



"Mi smo poslali zahtev koji će vrlo brzo pokazati da li su te informacije tačne, i to ne ide preko Centralne banke Crne Gore, nego direktno jedna banka iz Crne Gore koja je sestrinska drugoj, prebacuje ogromna sredstva u Srbiji", kazao je Krivokapić.



On nije saopštio više detalja o tome.