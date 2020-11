Zaev očekuje do utorka rešenje spora s Bugarskom

Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je u sredu izjavio da će narednih dana biti intenzivirani razgovori s Bugarskom da bi rešenje spora moglo da se nađe do utorka, kada je sastanak ministara spoljnih poslova EU.



"Očekujemo da se ovih dana intenziviraju razgovori da bismo na kraju, neposredno pred 17. novembar, a to je utorak, pokušali da postignemo rešenje", rekao je Zaev na onlajn-konferenciji za novinare.



Premijer Severne Makedonije je istakao da Skoplje "ima jasne i precizne stavove" da se o makedonskom identitetu i jeziku ne pregovara.



"Cilj je da kroz Dogovor (o dobrosusedstvu s Bugarskom) preko dve komisije, a to su Istorijska komisija i Međuvladina komisija, nađemo rešenja uz dodatno objašnjenje, da bismo imali usppešniju primenu tog dogovora kroz ozbiljniju primenu obaveza, kao što su Koridor Osam, značajniji ekonomski projekti i slično", rekao je Zaev.



On je naveo da je juče u Sofiji imao "konstruktivan razgovor" s bugarskim premijerom Bojkom Borisovim, "u prijateljskoj atmosferi" i istakao da će dalje raditi na "nalaženju zajedničkog, pobedničkog rešenja".



"Pravi političari koji sebe smatraju evropskim, moraju da daju šansu ovom procesu i da nađu način da se saglase. Za to imamo direktnu podršku kancelarke (Nemačke angele) Merkel", rekao je Zaev.



On je time odgovorio na pitanje o tome da li mu je bilo ponuđeno da potpiše novi sporaum s Bugarskom kojim bi se prevazišla otvorena pitanja, što tvrdi jedan od bugarskih "jastrebova", ministar odbrane Krasimir Karakačanov.



"Pregovori s Grčkom su me naučili da na Balkanu, kada se radi o ovakvim pitanjima, pravo rešenje mora da bude samo ako obe strane iz pregovora izađu kao pobednice. U ovom trnutku još nismo stigli dotle u razgovrima s Bugarskom, ali postoje uslovi za to", rekao je Zaev.



On je istakao da pregovarački proces "ne treba da se odvija preko javnog prepucavanja" i rekao da "neće praviti šou od ovog ozbiljnog trenutka za evropsku budućnost Severne Makedonije", već će javnost "informisati suštinski i na vreme".



"Udaranje u grudi je možda atraktivno za javnost u obe zemlje, ali ne povećava šansu za rešenje. Nećemo to raditi. (...) Makedonski identitet i ponos i bez nacionalističkog spektakla jesu i ostaće veliki kao planina", istakao je Zaev.