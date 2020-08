Papa osudio virus ‘bolesne’ ekonomije

Papa Franja je danas osudio "virus bolesne ekonomije", kojom dominiraju društvene "nejednakosti" i "proračunati" ljudi, posvećujući i današnje obraćanje pandemiji korona virusa.



"Pandemija je istakla i pogoršala socijalne probleme, posebno nejednakost", rekao je papa, podsećajući na nejednakost među zemljama tako da bogate države mogu da izdvoje novac za vanrednu situaciju za razliku od drugih, kao i na "decu koja umiru od gladi" i "nemaju pravo na školovanje".



Poglavar Rimokatoličke crkve je istakao da "ti simptomi nejednakosti otkrivaju bolest društva".



"To je virus koji proizilazi iz bolesne ekonomije. To je plod nepravednog ekonomskog rasta koji ne uzima u obzir osnovne ljudske vrednosti", rekao je on.



"U današnjem svetu nekoliko veoma bogatih ljudi ima više od ostatka čovečanstva. To je nepravda", istakao je papa.



Prema njegovim rečima, "homo sapiens se deformiše i postaje vrsta homo ekonomikusa, u lošem smislu, individualista, proračunat i dominantan".



"Uskoro ćemo premašiti veliki broj granica naše prelepe planete, sa ozbiljnim i nepovratnim posledicama: od gubitka biodiverziteta i klimatskih promena do porasta nivoa mora i uništenja tropskih šuma", podsetio je papa, osuđujući "greh želje za posedovanjem i dominacijom nad braćom i sestrama, prirodom i samim bogom".