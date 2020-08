Brisel odbio zahtev Španije za izručenje katalonskog političara

Belgijski sud je danas odbio zahtev Španije za izručenje bivšeg političara iz Katalonije koji se u toj zemlji tereti zbog svoje uloge u sprovođenju za Madrid nelegalnog referenduma o nezavisnosti severne pokrajne.



Tužilaštvo u Briselu saopštilo je da je sud odlučio da ne sprovede nalog za hapšenje bivšeg katalonskog ministra kulture Luisa Puiga uz obrazloženje da "španske vlasti koje su izdale nalog nisu nadležne za to".



Puigovi advokati su tvrdili da španski Vrhovni sud nema nadležnost da mu sudi i da je za to nadležan samo katalonski sud, a belgijski sud se, kako su naveli, saglasio s njima.



Advokat Pol Bekert je novinarima rekao da španski ustav dozvoljava Vrhovnom sudu zemlje da izdaje ovu vrstu naloga za hapšenje samo kad je reč o članovima parlamenta, te da bivši katalonski ministar nikad nije bio poslanik.



On je optužio španske vlasti da zloupotrebljavaju sistem izdavanja naloga u političke svrhe.



"Politički problemi moraju biti rešeni na politički način, a ne na pravni način. Politički protivnici se moraju boriti u parlamentima i štampi, na javnim forumima, a ne u palati pravde", rekao je on.



Puig živi u egzilu u Belgiji otkako je on, bivši katalonski predsednik Karles Pućdemon i nekolicina njihovih saradnika, pobegli u Belgiju u oktobru 2017, kako ne bi bili uhapšeni zbog njihove navodne uloge u secesionističkom pokretu i održavanja referenduma o nezavisnosti koju je španska vlada zabranila.