Tropska oluja Isaias pogodila istočnu obalu SAD-a

Tropska oluja Isaias pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država usmrtivši najmanje četiri osobe i ostavivši milione ljudi bez električne energije.

Dvije osobe su poginule kada je oluja pogodila kamp mobilnih kuća u Sjevernoj Karolini, a još dvije su poginule u New Yorku i Marylandu, javlja BBC.

Nacionalni centar za uragane (NHC) upozorio je na "olujne udare opasne po život" te pozvao stanovništvo na oprez, dok je Američka agencija za katastrofe ažurirala smjernice za spašavanje stanovništva i eventualne evakuacije u skladu s pandemijom korona virusa.

Isaias je na području Sjeverne Karoline imao udare vjetra od 140 kilometara na sat, a u državi New York oko 100 kilometara na sat.



Od Sjeverne Karoline pa do New Yorka bez struje je ostalo 3,4 miliona stanovnika. Isaias je oštetio brojne kuće, izazvao poplave i požare te čupao drveće iz korijena.

Isaias je prvo okarakterisan kao tropska oluja, ali je u ponedjeljak prerastao u uragan kategorije jedan kada se približio Carolinasu. Ipak, uragan je ponovo prešao u tropsku oluju, ali upozorenja na veliko nevrijeme duž istočne obale i dalje su na snazi.

Očekuje se da će se oluja Isaias do večeras kretati sjeverno, te da bi do iduće sedmice trebala stići do juga Kanade. I na Karibima su dvije osobe preminule od posljedica oluje Isaias.