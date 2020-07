Vučić: Počinje izgradnja brze pruge Beograd – Niš

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nekoliko velikih infrastrutkurnih projekata, uključujući brzu prugu Beograd - Niš.

Vučić je saopštio da je danas konačno doneta odluka da se krene u izgradnju brze pruge Beograd-Niš.

"To je 204 kilometara, ukupna dužina pruge, na kojoj će vozovi moći da idu do 200 kilometara na sat. Od Beograda do Niša za sat i dvadeset minuta do kraja 2023. godine", objasnio je Vučić, u video snimku, objavljenom na instagram nalogu „budućnostsrbijeav".

Druga vest tiče se 70 opština centralne Srbije. Vučić je rekao da će uskoro biti potpisani ugovori za izgradnju fabrika za prečišćavanje voda, kao i kanalizacija.

"Najbrže, do 2021. dobijaju Kragujevac i Niš. Samo u Kragujevcu, to će biti više od 600 kilometara cevi", naglasio je on.

Vučić je istakao da su to fantastične vesti za čistiju Srbiju, baš kao što je predviđeno programom "Srbija 2025".

Krajem decembra 2019. godine Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić predstavili su program “Srbija 2025”, koji sadrži plan investicionih projekata za dalji razvoj zemlje u narednih pet godina.

Tada je navedeno da projekti u okviru tog plana vrede nešto manje od 14 milijardi evra, kao i da će biti finansirani biti iz budžeta i kredita međunarodnih finansijskih institucija.