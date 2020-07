Komšić: Ruski ambasador Ivancov ne poštuje odluke institucija BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je javno poruku ambasadoru Ruske Federacije u BiH Petru Ivancovu da su njegovi stavovi o tome treba li BiH u NATO nepoštivanje odluka institucija BiH i nediplomatski.

"Nepoštovanje spram odluka institucija države Bosne i Hercegovine a koje su donesene potpunim konsenzusom u jednom kontinuitetu od najmanje deset godina, loša je i nediplomatska poruka", kazao je Komšić, stoji u saopštenju iz njegovog kabineta.

Ivancov je, u autorskom tekstu objavljenom u Glasu Srpske, a nakon objave da je Senat SAD-a ocijenio da Rusija ugrožava suverenitet Bosne i Hercegovine, poručio da BiH kao suverena država ima pravo da se (ne)približi nekome, te da u društvu BiH ne postoji konsenzus o integraciji u NATO.

"Pokušaji da se 'progura' integracija BiH u NATO, koji podrivaju temelje funkcionisanja BiH kao države tri ravnopravna naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlaštenjima, dovode u pitanje sigurnost i stabilnost. Rusija kao jedna od zemalja garanata mirovnog sporazuma ima pravo i obavezu da na to ukaže i da radi u korist bezuslovnog pridržavanja dejtonskih principa", zaključio je Ivancov.

Komšić je ovakav istup Ivancova ocijenio kao "agresivan pristup Ruske Federacije, i atak na ono što je država Bosna i Hercegovina kroz svoje zakone i odluke definirala, što upravo daje Senatu SAD-a za pravo kada se tvrdi da Rusija ugrožava suverenitet Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta.

"S tim u vezi, smatram da moramo biti naročito oprezni kada je riječ o destruktivnoj ulozi Rusije na ovim prostorima, jer poruke koje šalje ambasador Rusije nisu nimalo bezazlene. Ono što je možda i dobro jeste to što danas mnogi u BiH to uviđaju, a ranije su osuđivali svakog ko bi pokušao skrenuti pažnju na to", smatra Komšić.

Dodao je da ambasador Ivancov možda misli da može u BiH voditi agresivnu anti-Zapadnu, antidemokratsku politiku kako to njegova zemlja radi u Srbiji, kako to sada rade u Crnoj Gori pokušavajući da je destabiliziraju i kako su pokušavali u Sjevernoj Makedoniji, ali ga podsjeća da je on samo diplomata jedne strane države na tlu nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine.

"Njega ne bi trebalo da se tiču NATO integracije Bosne i Hercegovine, niti ima šta da komentira odluke koje su donijela naša najviša zakonodavna tijela", poručio je Komšić, saopšteno je iz njegovog kabineta.