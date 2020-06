Brnabić: Egzit od 13. avgusta, Guča od 6. avgusta

Muzički festival "Egzit" će na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu biti održan od 13. do 16. avgusta, dok će niški festival "Nišvil" i festival "Lavfest" u Vrnjačkoj banji biti održani u njihovim standardnim terminima - od 13. do 15. avgusta, odnosno od 6. do 8. avgusta, saopšteno je iz kabineta predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

Kako se navodi, to je dogovoreno na sastanku koji je Brnabić u četvrtak održala sa predstavnicima manifestacionog turizma, a na kome se razovaralo o uslovima neophodnim za održavanje umetničkih i muzičkih festivala tokom avgusta i septembra, koji su, kako se navodi u saopštenju, označeni kao povoljni period u kontekstu epidemiološke situacije.

Sastanku su, kako se navodi u saopštenju kabineta predsednice Vlade Srbije, prisustvovali predstavnici festivala "Egzit", "Guča", "Bir Fest", "Nišvil", "Lavfest", "Arsenal", "Beogradski festival igre".

Na sastanku je odlučeno i da se festival "Guča" ove godine održi od 6. do 9. avgusta, da beogradski festivali "Bir Fest" i "Mjuzik Vik" na Ušću budu održani od 20. do 23. avgusta, odnosno od 28. do 30. avgusta, a "Beogradski festival igre" od 11. septembra.

Iz kabineta Ane Brnabić se navodi da festivali kojima su na sastanku u četvrtak potvrđeni ili odobreni novi datumi, zajedno sa ostalim organizatorima događaja u Srbiji, doprinose državnom budžetu sa više od 200 miliona evra i generišu više od 10.000 stalnih i više desetina hiljada honorarnih poslova.