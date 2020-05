Šahman o nabavci maski za RSE: Moj sin je učinio uslugu

Bilsena Šahman, zastupnica Saveza za bolju budućnost (SBB) u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) izjavila je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da nije uticala na to da firma njenog sina, Bariše Bejtovića, "Panta Rei" naruči 50 hiljada zaštitnih maski za sarajevsku Kantonalnu upravu civilne zaštite.



"Sredinom marta niko nije imao maske. Naše (KS) robne rezerve su bile potpuno prazne, a moj sin se bavio drugim poslovima. Kada je vidio da će ostati bez posla, i on i njegovi radnici, preorijentisao je djelatnost. Našao je čovjeka u Tešnju (sjeverni dio BiH), koji je već počeo da radi maske, nabavio mu materijal da on za njega šije maske“, kazala je Šahman za RSE.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), u utorak je objavila da je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo nabavila 50.000 zaštitnih maski od firme “Panta Rei”, čiji je vlasnik Bariš Bejtović, sin Bilsene Šahman.



Šahman je izjavila da ‘nije uticala da njen sin dobije posao u vezi nabavke zaštitinih maski, jer kako je rekla 'on je mogao da ih proda gdje god hoće', te da je Kantonalnoj civilnoj zaštiti učinio uslugu.



"Prodavao je maske prvo privatnim preduzećima, privatnim apotekama, u to vrijeme je Civilna zaštita KS tražila maske, nije niko imao maske. On je još imao najnižu cijenu i eto od njega su kupili te 'famozne' zaštitne maske", rekla je ona za RSE i dodala da je prodao 10 puta više maski u Republici Srpskoj, nego u Kantonu Sarajevo.

Jasmin Terović, vršitelj dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo izjavio je za RSE kako je on preuzeo ovu dužnost 1. aprila, a sporni ugovor je, kako kaže, potpisan 20. marta kada je na čelu ove ustanove bio Kemal Cacan.

"Ono što sam uspio saznati je da je firma u vlasništvu sina Bilsene Šahman imala najbolju ponudu u odnosu na još tri ili četiri druge ponude. Jedina je imala mogućnost da promptno dostavi te maske Kantonalnoj upravi civilne zaštite", rekao je Terović za RSE.

Terović je pozvao sve nadležne istražne organe da utvrde da li li se sa takvom firmom mogao sklopiti ugovor, s obzirom da se radi o firmi koja se bavi prodajom torti i kolača.

Ugovor je, kako je naveo BIRN, potpisan 20. marta, a vrijednost nabavke troslojnih jednokratnih zaštitnih maski je 52.650 KM s PDV-om (oko 25 hiljada eura).

Prema osnivačkim dokumentima, kompaniju “Panta Rei” osnovali su Šahman i njen sin.

Prema Portalu javnih nabavki i registru kompanija, djelatnosost firme je "njega i održavanje tijela".

Bariš Bejtović za BIRN BiH je rekao da se firma prije početka pandemije bavila prodajom torti i kolača za tržne centre.