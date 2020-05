U Banjoj Luci nove četiri žrtve korona virusa

Dvije žene i dva muškarca, kod kojih je potvrđeno prisustvo korona virusa, umrle su u protekla 24 sata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKCRS) u Banjoj Luci, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (RS) Alen Šeranić.

„Nažalost, imamo četiri lica koja su preminula usljed posljedica korona virusa, kod kojih su bile razvijene obostrane upale pluća. Jedno lice je 53. godište, jedno 42. i jedno 46. godište, koji su prethodno imali druga udruženja oboljenja. Nažalost, imamo jedno lice koje je 74. godište i koje je preminulo s obostranom teškom upalom pluća, koje je liječeno od 21. aprila na Klinici za infektivne bolesti“, izjavio je ministar Alen Šeranić.

Iz Ministarstva zdravlja RS potvrdili su da je u ovom bh. entitetu virus potvrđen kod još devet osoba, od ukupno 272 laboratorijska uzorka u protekla 24 sata. Na korona virus su pozitivni i doktor medicine iz bolnice u Doboju i medicinska sestra iz UKC-a RS.

Do sada je u Republici Srpskoj ukupno zabilježeno 900 osoba pozitivnih na korona virus. Preminula je 41 osoba, a oporavila se 381 osoba.

Ministar Šeranić je govorio i o problemu u UKC-u RS, jer je do jučer (2. maj) u ovoj zdravstvenoj ustanovi korona virus potvrđen kod pet medicinskih sestara i jednog doktora medicine, zbog čega su i pacijente morali izmjestiti s pojedinih klinika

"Što se tiče propusta, naravno da može do dođe do propusta i to je nešto što nam se ne smije dešavati. Iz tog razloga smo mi na današnjem sastanku dogovorili da sljedeće sedmice idemo u realizaciju komisija, koje će ministar imenovati, i koje će gledati kako i na koji način se radnici unutar zdravstvenih ustanova ponašaju kada je u pitanju protokol vezano za postojanje korona virusa i mogućnost prenošenja unutar same zdravstvene ustanove. Upravo iz tog razloga hoćemo da evidentiramo i spriječimo bilo kakvu sumnju, odnosno, ako je bilo određenih propusta da evidentiramo one koji su napravili takve vrste propusta“, tvrdi Šeranić.

Prema riječima Jelene Đaković-Dević iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, najveći izazov u trenutnoj epidemiološkoj fazi je veliki broj pacijenata za koje se ne može utvrditi epidemiološka veza.

„U skladu s ovom fazom mi smo bili fokusirani prije svega na zdravstvene ustanove i domove za stara lica, koji se u ovoj fazi nalaze u najvećem riziku. Izradili smo jasne zdravstvene preporuke, koje se odnose na prevenciju i kontrolu infekcije i na povećane mjere predostrožnosti, kako bi se zaštitili, kako bi se zaštitili korisnici i zaposleni“, rekla je Jelena Đaković-Dević.

Ona navodi da se entitet Republika Srpska trenutno nalazi u fazi kada se određene mjere ublažavaju ili potpuno ukidaju, ali kaže da to ne znači da se građani smiju opustiti.