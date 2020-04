Vučić: Predložiću ukidanje vanrednog stanja i promenu za Prvi maj

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je večeras, 29. aprila, gostujući na Radio-televiziji Srbije, da će on i premijerka Srbije, Ana Brnabić, sutra Kriznom štabu predložiti izmenu policijskog časa tokom prvomajskih praznika, kao i moguće ukidanje vanrednog stanja tokom sledeće nedelje, nakon čega, kako je rekao, više neće biti policijskog časa.

„Mi želimo da odemo iz vanrednog stanja. Ali za to čekamo ovakvih sedam dana (sa ispod pet odsto pozitivnih prim.aut)“, dodao je on.

Mere za Prvi maj

Vučić je objasnio i da će, prema predlogu koji će on i Branić izneti 30. aprila, zabrana kretanja početi u četvrtak, 30. aprila, u 18 časova, i da će ona trajati do subote, 2. maja, u pet sati ujutro.

Dodao je da će potom građani moći da se kreću do subote u 18 časova, a da će potom početi opet zabrana kretanja, koja će trajati do sledećeg dana u pet sati ujutro.

Taj režim, kako je rekao, neće važiti za penzionere, koji će svakog dana moći da izađu dva puta po sat vremena tokom 1. maja, a da će tokom svakog dana kada zabrana počinje od 18 sati moći da izlaze po sat vremena u periodu kada je zabranjeno kretanje za sve ostale građane.

Zabrana okupljanja više od pet ljudi

Predsednik Srbije je kazao da će predlog zabranjivati i okupljanje više od pet ljudi.

Vučić je rekao i da nestrpljivost „nije saveznik“, te da misli da je Vlada Srbije „napravila dobar posao, ali to niko neće hteti da prizna“.

„Više od hiljadu kliničkih respiratora smo nabavili, čime smo spasili budućnost našeg zdravstvenog sistema“, rekao je Vučić za RTS i dodao da su sve mere, koje je Vlada donela, dobile saglasnost lekara i epidemiologa.

„Niko od nas nije sadista i nije želeo da muči ljude, samo smo hteli da sačuvamo zemlju i roditelje“, dodao je Vučić.

On je rekao i da vraćanje u normalan život ne zavisi od njega, već od bolesti i odluke lekara.

„Od ponedeljka idemo u otvaranje restorana i kafića, da Srbija počne da živi i radi“, istakao je Vučić.

Finansije spremne za udar

Vučić je rekao i da su javne finansije spremne da prime udar. „I mi ćemo izaći jači. Bićemo među prve tri zemlje u Evropskoj uniji (EU) po rastu BDP, a borićemo se i da budemo prvi u Evropi“, rekao je on.

Dodao je da ga plaši brzo otvaranje granica i najavio da će se to rešiti brzim testovima, čiji će rezultati biti javljeni građanima na mestu prebivališta.

Vučić je istakao i da je, kako je rekao, minimalan broj ljudi u Srbiji ostao bez posla i dodao da je u prvih 15 dana epidemije 12 hiljada građana ostalo bez posla, a da je nakon što su najavljene ekonomske mere podrške, na posao vraćeno devet hiljada ljudi.

Predsednik Srbije kazao je i da neće uzeti 100 evra koji su obećani svim građanima Srbije, već da planira da ih uloži u izgradnju puta Čačak-Požega.

Vučić je tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije naveo da je ekonomski cilj tog novca koji će biti podeljen građanima, povećati deficit i podstaći potrošnju. On je ocenio i da je njegova plata velika i da nema potrebe da uzima taj novac, jer smatra da je pametnije uložiti ga u neku "veliku investiciju".

'Nemam problem s protestima'

Komentarišući nezadovoljstvo dela građana, koji svako veče u 20:05 sati protestuju udarajući u šerpe sa svojih terasa, Vučić je rekao da je „svik’o na šerpe i lonce“ i da nema problem sa tim.

„Samo jedna stvar boli, a to je što ljudi počinju već u 20:02 sati, jer im je važnije koliko će meni da zvižde i oni su taj aplauz medicinskim radnicima (skratili prim.aut) i pokazali da ih nikada jedinstvo nije zanimalo, a politički lideri koji su to organizovali su pokazali neodgovornost“, dodao je Vučić.

Predsednik Srbije je nazvao protest „delimično političkim“ i dodao da deo građana to radi sa idejom „’Ej, Vučiću, puštaj nas napolje“.

„Moj posao je da budem lider. Moj posao nije da slušam većinu ljudi, već da uradim ono što je najbolje za našu zemlju. Zbog zvižduka da menjam politiku ne pada mi na pamet. Ja ću da slušam lekare“, rekao je on.

Vlada Srbije usvojila je 26. aprila odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka 30. aprila u 18 časova do ponedeljka 4. maja u 5 časova ujutru.

Kako je saopšteno iz Vlade, ova odluka je doneta s obzirom na to da se bliže prvomajski praznici, a u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum.

Sastanak sa strankama 4. maja

Vučić je najavio da će u ponedeljak, 4. maja, imati sastanak sa predstavnicima stranka sa kojima je i ranije razgovarao o izborima, u vreme kada je uvođeno vanredno stanje.

"Red je i pošteno da se sretnemo sa njima i razgovaramo o tome (izborima prim.aut)", rekao je Vučić i dodao da su dobrodošli svi koji hoće da razgovaraju o izborima.

Prema njegovim rečima, postojaće mogućnost dogovora da se ostavi nekoliko dana, po ukidanju vanrednog stanja, da bi se svi spremili za nastavak izborne kampanje i "tada bismo rekli Republičkoj izbornoj komisiji da zaseda".

"Kad zaseda RIK kreću da teku izborne radnje i ostaje još 38 dana", rekao je Vučić.

On je naveo da će "zakon odlučivati kad su izbori a ne neko sa strane". Na pitanje o predizbornim skupovima, on je rekao da se do 15 juna niko neće igrati sa zdravljem ljudima.

"Da punimo Arenu neće nam padati na pamet", rekao je Vučić.

Srbija pod lupom

Upitan na koji način će se situacija u geopolitičkom smislu odraziti na Srbiju, Vučić je rekao da će „Srbija biti pod još većom lupom svih“.

On se zahvalio „kineskim, ruskim prijateljima, Evropskoj uniji, Norveškoj, Americi“.

„Zamerili smo se što se uvek zamerite kada pokažete da ste nazavisna zemlja i da imate svoj duh. To vam je situacija u međunarodnim odnosima. Mi smo suviše mali da glasno izgovaramo ono što mislimo, a ja to neću da prihvatim. Čuvamo dostojanstvo i ponos naše zemlje i postavili smo Srbiju na mapu zemalja koje mogu da ponove stav na svakog mestu“, rekao je on.

Vučić je ponovio i da je Srbija na evropskom putu i da je za Srbiju uspeh evropske ekonomije od suštinskog značaja.

Vlada Srbije usvojila je 26. aprila odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka 30. aprila u 18 časova do ponedeljka 4. maja u 5 časova ujutru.

Kako je saopšteno iz Vlade, ova odluka je doneta s obzirom na to da se bliže prvomajski praznici, a u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum.