Crna Gora: Primjena više mjera protiv širenja korona virusa produžena do 30. aprila

Primjena više mjera donijetih u cilju zaštite zdravlja i životâ građana u Crnoj Gori je produžena do 30. aprila, saopštilo je Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT) za zarazne bolesti.

Među mjerama su zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju vozilima za promet robe.

„Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora“, precizira se u saopštenju.

Takođe je produžena mjera obavezne samoizolacije na 14 dana za sve crnogorske državljane i strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, a koji dolaze iz inostranstva.

I dalje će biti zatvoreni ugostiteljski objekti, dječje igraonice, fitnes centri, kazina i kladionice, a produžena je i zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima.



Produžava se i zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na javnim površinama, kao i zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru djeci mlađoj od 12 godina, bez prisustva jednog roditelja u periodu od 05 do 19 sati.

Do kraja aprila će trajati i zabrana izlaska građanima iz objekata stanovanja (od ponedjeljka do petka u terminu od 19 sati do 05 sati narednog dana, subotom od 13 sati do 05 sati narednog dana, a nedjeljom od 11 do 05 sati narednog dana). U vrijeme ovih zabrana, lica koja izvode kućne ljubimce mogu da borave na javnoj površini najviše 60 minuta, podsjeća se u saopštenju.

NKT navodi i da se ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne poslove, što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac.