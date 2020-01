Trump: Palestinci će na kraju prihvatiti mirovni plan

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da Palestinci, iako su unapred odbili njegov predlog bliskoistočnog mirovnog sporazuma sa Izraelom, na kraju da pristanu na planove Bele kuće.



Ti planovi će biti objavljeni sutra nakon današnjih odvojenih sastanaka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i njegovim glavnim političkim rivalom Benijem Gancom.



"To je nešto što bi trebalo da žele. Oni verovatno to neće želeti u početku. Mislim da hoće na kraju. Mislim da će na kraju oni to želeti. To je vrlo dobro za njih", rekao je Tramp u Beloj kući pred sastanak sa Netanjahuom.



Palestinci su odbacili plan koji će Tramp, kako se očekuje, sutra objaviti.



Međutim, Tramp kaže da očekuje da oni tajno pregovaraju iako će na početku reći ne.



On je plan nazvao "predlogom" za Izrael i Palestince i označio ga kao "vrlo veliki plan".



U isto vreme je nagovestio da zna da ga Palestinci možda neće prihvatiti.



"Videćemo šta će se dogoditi. Bez njih mi ne pravimo sporazum. To je u redu. Mislimo da postoji vrlo dobra šansa da će oni ovo želeti", dodao je Tramp.



On se sastao sa Netanjahuom, a potom i sa Gancom u Beloj kući, samo mesec dana pre trećih izbora u Izraelu za manje od godinu dana, u jeku spekulacija da li plan ima ikakvu šansu za uspeh jer Palestinci nisu konsultovani i unapred su odbacili svaki predlog Bele kuće koji smatraju pristrasnim prema Izraelu.

Tramp je nazvao svoj predlog velikom “prilikom,” ali nije želeo da govori o detaljima. Odbio je da odgovori na pitanja da li će pomenuti dokument uključiti izraelsku aneksiju delova Zapadne obale.

Očekuje se da predlog, kako prenosi AP, bude u prilog Izraela, pa ga je Netanjahu hvalio kao priliku da se “stvori istorija” i definišu konačne granice Izraela uoči izbora zakazanih za 2.mart.



Netanjahu je, inače, pred izbore pozvao na aneksiju velikih delova Zapadne obale i uspostavljanje izraelskog suvereniteta nad svim jevrejskim naseljima na toj okupiranoj teritoriji.



Izrael je osvojio Zapadnu obalu u ratu 1967. godine i dolinu Jordana u njoj smatra veoma značajnom za bezbednost.



Izraelski mediji spekulišu da Trampov plan možda uključuje moguću aneksiju velikih delova teritorije na kojoj Palestinci žele da osnuju nezvisnu državu.



Američka saglasnost bi mogla dati Netanjahuu pokriće da ostvari svoj plan od čega se uzdržavao više od jedne decenije, koliko je neprekidno na vlasti.



Aneksiju jevrejskih naselja pozdravile bi Netanjahuove pristalice čvrstorukaši i nacionalisti ali bi se time skoro sigurno bila minirana održivost nezavisne palestinske države.



Palestinski premijer Muhamed Štajeh je danas osudio još neobjavljeni plan, ocenivši da ne predstavlja osnovu za rešenje sukoba i da krši međunarodno pravo.

Trampova administracija preduzela je u poslednjim godinama nekoliko koraka koji su razgnevili Palestince, počev od priznanja Jeruslima kao glavnog grada Izraela i premeštanja Ambasade SAD u taj grad, preko zatvaranja palestinskog diplomatskog predstavništva u Vašingtonu, do uskraćivanja finansiranja programa pomoći Palestincima.



Međutim, bez obzira na ishod Netanjahuovog samita sa Trampom to je za njega podsticaj pred izbore na kojima se suočava s velikom izazovom Ganca u vreme kada je optužen za korupciju.



Ganc, bivši komandant izralelske vojske, je svoju kampanju fokusirao na Netanjahuove pravne probleme tvrdeći da nije sposoban da vlada.



Netanjahu, međutim, sebe predstavlja kao globalnog držvnika koji je najkvalifikovaniji da predvodi Izrael u teškim vremenima.



On nastoji da svoje prijateljstvo sa Trampom predstavi kao svoj adut i da ostane na vlasti u vreme kada se i protiv Trampa vodi proces za opoziv.

