Vučić: Očekujem rešavanje pitanja taksi po formiranju nove kosovske Vlade 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak 21. januara da veruje da je neodrživ opstanak taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i da će deo tog problema biti rešen nakon formiranja nove Vlade Kosova, prenosi agencija Beta.



"Verujem da je to neodrživo i da će formiranjem Vlade u Prištini deo problema biti rešen. Ma ko da formira tu Vladu. Jasno je da bez Srpske liste to neće ići i to će biti jedan od ključnih zahteva Srpske liste", rekao je Vučić u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.



On je ocenio da bi Srbija, da nije bilo taksi od 100 odsto na robu koja ide na Kosovo, imala rast bruto društvenog proizvoda od 4,3 ili 4,4 odsto, umesto 4 ili 4,1 odsto, i da bi to onda bio najveći rast u Evropi.



"Zato je od presudnog značaja da se takse ukinu", rekao je on i dodao da nema mnogo smisla obnova avio linije izmedju Beograda i Prištine i priča o uvođenju železničke linije ukoliko ne postoji mogućnost protoka roba.



Vučić je rekao da nije imao bliski susret sa kosovskim predsednikom Hashimom Thacijem u Davosu, ali da su obojica učestvovala na neformalnom skupu i da su govorili o različitim temama na tim skupovima.

I predsednik Kosova Hashim Thaci kao i predsednik Srbije, sastali su se tokom Foruma odvojeno sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.