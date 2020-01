Čović: Izborni zakon do kraja trećeg mjeseca

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović kaže kako će ove godine sigurno biti održani lokalni izbori u Gradu Mostaru te da je, po dosadašnjoj dinamici međustranačkih razgovora, realno postizanje sporazuma i o drugim izmjenama Izbornog zakona BiH do kraja trećeg mjeseca.

"Promijenilo se puno toga kada je u pitanju priča o Izbornom zakonu u zadnjih godinu dana, ali ne u formalnom smislu da je nešto praktično usuglašeno. Međutim, dogovoreno je da treba usuglasiti izbor 35 vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara, izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH i dva člana Predsjedništva BiH iz FBiH. Vodimo intenzivne razgovore, danas prije svega na razini SDA-HDZ i s našim partnerima s kojima činimo koaliciju na razini BiH i entiteta.

Meni se čini da je realno postaviti plan do kraja trećeg mjeseca da taj posao završimo. Prije svega, ja ću danas javno kazati, sigurno će biti organizirani izbori u Mostaru 2020. godine. Taj problem će se riješiti, to je sasvim izvjesno. I to u za to predviđenim zakonskim rokovima. Dakle, prije vremena kada Središnje izborno povjerenstvo proglašava izbore za ovu godinu", kazao je Čović u intervjuu za Federalnu novinsku agenciju (FENA).

Dodaje kako pitanje izbora u Gradu Mostaru treba riješiti u paketu s Domom naroda u FBiH i izborom članova Predsjedništva BiH, kako bi se relaksirali odnosi i vratilo povjerenje, primarno između bošnjačkog i hrvatskog naroda.

"To je zadatak i HDZ-a i SDA i danas imamo jednu dosta zavidnu dinamiku. Vidjet ćemo kako će to završiti. Ja sam iskreno optimističan ako nastavimo tempom kojim razgovaramo protekla dva mjeseca, onda nema razloga da u trećem mjesecu javnosti ne objelodanimo da smo taj dio usuglasili i da to možemo pustiti u parlamentarnu proceduru", poručuje Čović.

On kaže kako su zahtjevi hrvatske strane potpuno kompatibilni sa stavovima Europske unije te da je cilj u prijedloge Izbornog zakona primarno ugraditi odluke Ustavnog suda, ali i odluke suda u Strasbourgu te da nema niti jednog razloga da to ne bude urađeno i kada je u pitanju Predsjedništvo, Dom naroda pa i Grad Mostar.