Vazduh u nekoliko gradova BiH i dalje nezdrav

Vazduh u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Lukavcu, Jajcu, Prijedoru i Visokom i dalje je nezdrav, objavilo je na svojoj stranici Udruženje “Zrak.ekoakcija”, koje prati kvalitetu vazduha u Bosni i Hercegovini.

Na web stranici upozoravaju da je u Sarajevu vazduh vrlo nezdrav, te da su kod osoba s respiratornim oboljenjima poput astme moguća značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti.

“Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji, moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani i svi ostali morali bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani”, upozoravaju iz ovog Udruženja.

U većini gradova u kojima se vrši mjerenje kvaliteta zraka u subotu je indeks oko 200.

U Ekoakciji objašnjavaju da mjerne stanice u BiH mjere prosječne satne koncentracije prizemnog ozona, lebdećih čestica, sumpor dioksida, ugljen monoksida i azotnih oksida.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Vlada Kantona Sarajevo je u petak, na prijedlog ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, donijela Odluku o ukidanju epizode “Uzbuna” jer je došlo do smanjenja koncentracija zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo.

U okviru epizode Uzbuna preduzimaju se mjere zabrane kretanja automobila čiji dizel motori imaju normu EURO3 i manju, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO3 u zoni A.

I dalje je na snazi epizoda ”Upozorenje” u okviru koje je obavezno da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage više od 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja moraju smanjiti temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 3ºC., te smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto.

Obavezna je i primjena “mokrog postupka” za zimsko održavanje cesta na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, i na najmanje 40 posto najprometnijih lokalnih cesta, kao i osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi.

Vlada Kantona Sarajevo je najavila da će u ponedjeljak održati sastanak sa međunarodnim organizacijama, od kojih će tražiti finansijsku pomoć da bi provela mjere protiv zagađenja.