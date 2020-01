Vučić: Niko sa strane ne može da nametne planove oko Dejtona

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija, po pitanju Dejtonskog sporazuma, spremna da prihvati svaku odluku oko koje se saglase tri naroda u Bosni i Hercegovini ali da niko drugi sa strane ne može da nametne bilo kakve nove planove bez njihove saglasnosti.

"Što se tiče Srba - interes je opstanak Dejtonskog sporazuma. Želimo Republiku Srpsku kao entitet u okviru BiH, a svako rušenje i izmena Dejtonskog sporazuma mora da se obavi uz saglasnost srpskog naroda i RS. Ako ne bude saglasnosti - nema izmene! I bolje da niko ne pokušava da u to ulazi i nameće", rekao je on.



Nakon sastanka sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom u Beogradu, Vučić je rekao da je taj sporazum od istorijskog značaja, jer je to bilo jedino moguće rešenje u tom trenutku, u kojem su svi po nešto dobili i izgubili.



On je rekao da ne želi da tumači interese Hrvatske i eventualne planove da ta zemlja inicira izmene Dejtonskog sporazuma, ali da mu se čini da to ne bi bio interes hrvatskog naroda i da je i Hrvatima u Bosni, jednako kao i Srbima a možda čak i više, prioritet da se poštuje Dejton.



Vučić je rekao da je sa Dodikom razgovarao i o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori i da su podržali zalaganje Srpske pravoslavne crkve za očuvanje svetinja u Crnoj Gori, kao i da su izrazili nadu da će takva vrsta dogovora biti postignuta.



Govoreći o saradnji Srbije i BiH, Vučić je rekao da će uskoro krenuti rad na izgradnji autoputa Beograda i Sarajeva, na deonici Kuzmin-Rača, kao i da je Srbija iskazala spremnost da partnerima pomogne na planu izgradnje puta prema Bijeljini, s obzirom da već finansira izgradnju mosta na tom pravcu.



On je podsetio da će 29. januara posetiti Drvar, zajedno za Dodikom, i najavio da će u tom gradu kompanija Jumko otvoriti svoj pogon a Komercijalna banka svoju podružnicu.



"Tamo na teritoriji Federacije (BiH) živi srpski narod, čini se veoma siromašno, i zato je naša obaveza da uradimo šta možemo da im pomognemo", rekao je Vučić i dodao da će posetiti i Mrkonjić grad u Republici Srpskoj da bi sagledao mogućnost pomoći tamošnjem stanovništvu.

Milorad Dodik je izjavio da Republika Srpska sigurno neće ostati u BiH izvan postojećeg političkog okvira i ustava i da bilo kakvi razgovori koji bi vodili promeni Dejtonskog sporazuma znače smrtnu presudu za tu zemlju.