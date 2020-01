Incko: Mora doći do promene Dejtona zbog presude Sejdić-Finci

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko izjavio je da mora doći do promene Dejtonskog Ustava BiH, jer postoji presuda Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić-Finci.

"Bilo je više pokušaja da se Dejton menja, mislim četiri, pet pokušaja. Nijedan pokušaj nije bio uspešan. Poslednji je bio Butmirski proces, pre deset godina. Do promene Dejtonskog ustava će doći, mora doći, jer imamo odluku Sejdić - Finci", kazao je Incko za regionalnu N1 televiziju.



On je istakao da bi to značilo da bi u budućnosti svi građani imali pravo da se kandiduju za Dom naroda i za Predsedništvo BiH.



"Ali ne samo manjine, Sejdić i Finci, već i ljudi koji su se rodili u pogrešnoj polovini države. Zašto se Srbi iz Sarajeva ne mogu kandidatovati ili Bošnjaci iz Banjaluke? To treba ispraviti i to bi bila jedna izmena Dejtonskog sporazuma", naveo je visoki predstavnik u BiH.



Dejtonskim sporazumom je zvanično okončan četvorogodišnji rat, a BiH je ustrojena kao država tri konstitutivna naroda i ostalih, i dva entiteta – Federacije BiH i Republike Srpske.



Ustav BiH je sastavni deo Dejtonskog mirovnog sporazuma.



Sud u Strazburu je pre deset godina naložio BiH da ukine diskriminatorske odredbe u Ustavu BiH i Izbornom zakonu, koje pripadnicima nacionalnih manjina onemogućavaju da se kandiduju na izborima za članove Predsedništva BiH i Dom naroda parlamenta BiH, ali ta odluka nikada nije sprovedena.