Britanski parlament podržao zakon o Bregzitu

Britanski poslanici su u načelu odobrili Predlog zakona o Bregzitu premijera Borisa Džonsona čime se otvara put za izlazak Britanije iz EU na kraju idućeg meseca.



Donji dom britanskog parlamenta izglasao je Zakon o sporazumu o izlasku sa 358 glasova za i 234 protiv. Tekst će se još razmatrati i dobiti moguće amandmane idućeg meseca i treba da bude usvojen i u gornjem domu Parlamenta, Domu Lordova.



Džonsonova ubedljiva većina u Parlamentu, stečena posle prošlonedeljnih izbora, znači da je gotovo sigurno da će predlog postati zakon u januaru.



Prema ovom predlogu takođe se zabranjuje produženje prelaznog perioda dalje od kraja 2020. To je period tokom koga Britanija treba da bude izvan EU, ukoliko ovaj Zakon bude pravosnažan kako se očekuje, ali će pratiti mnoge evropske propise dok se ne usaglasi kakvi će biti novi odnosi sa evropskim blokom.

Posle održavanja referenduma 2016. godine, veliku neizvesnot oko Bregzita zamenio je čvrst rok krajem januara. Tek nakon toga Džonsonu predstoji nimalo lak zadatak da osigura trgovinski sporazum sa EU do kraja sledeće godine, što neće biti jednostavan zadatak.

"Ovo je trenutak kada treba da krenemo napred i odbacimo etikete 'napuštanje' i 'ostanak'...sada je vreme da delujemo zajedno kao jedna osnažena država, jedno Ujedinjeno kraljevstvo," kazao je Džonson u parlamentu pre glasanja.

On je rekao da će izglasavanjem ovog dogovora biti okončani "gorčina i muka" koje su obuzele zemlju od kada je 2016. na referendumu izglasano da se izađe iz EU.



Vođa Laburista Džeremi Korbin rekao je poslanicima da glasaju protiv tog zakona smatrajući da ima bolji i pravedniji način da se izađe iz EU.



Poslanici sada glasaju o rokovima za dalju raspravu o tom predlogu tokom tri dana, 7, 8, i 9. januara a vlada kaže da će predlog postati zakon na vreme za izlazak iz EU do 31. januara, navodi Bi-Bi-Si (BBC).



Izlazak Britanije iz EU otvoriće novu fazu Bregzita, kada će Britanija i EU pokušati da usaglase novi odnos o trgovini, bezbednosti i nizu drugih pitanja do kraja 2020.



Sporazum o razlazu takođe treba da bude ratifikovan u Evropskom parlamentu. Potpredsednik Evropskog parlamenta Silva Periera rekao je da zvaničnici očekuju da će se to dogoditi do 29. januara.



Malo toga će se promeniti odmah posle Bregzita. Britanija će ostati članica EU u svemu sem u imenu tokom 11-omesečnog prelaznog perioda koji se završava decembra 2020.