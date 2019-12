Beograd: Ponovo protest za vraćanje trolejbusa 28

Grupa od par desetina građana blokirala je u utorak saobraćaj u širem centru Beograda, zahtevajući od gradske vlasti da vrati ukinutu trolejbusku liniju 28, koja je decenijama spajala stanovnike opštine Zvezdara sa centrom glavnog grada.

Kao i na sličnom okupljanju 14. decembra, okupljeni prethodno nisu prijavili protest, pa su umesto stajanjem, ulicu blokirali neprekidnom šetnjom na pešačkom prelazu na uglu ulica Jaše Prodanovića i Ruvarčeve.

Saobraćaj je na tom potezu bio u potpunoj blokadi od 18 do 18.30 sati.

Protest je održan u danu kada je Miloš Vučković, jedan od članova udruženja građana "Vratimo trolu 28", napadnut u u zgradi Skupštine opštine Zvezdara, gde je prisustvovao sednici na kojoj je nekoliko opozicionih odbornika podnelo predlog za raspravu o ovoj inicijativi građana.

Sednici je prisustvovala i Teodora Vukadin iz ove grupe građana, koja kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) da se na toj sednici pojavila i druga grupa, za koje pretpostavlja da ih je organizovala vladajuća Srpska napredna stranka (SNS).

"Na ulazu u salu su nas pitali da li smo sa SNS liste ili sa liste grupe građana. Na sednici nismo dobili podršku odbornika. Oni su glasali protiv inicijative da se vrati trola na liniji 28. Kada smo napustili sednicu, sačekala nas je grupa aktivista ili građana sa te druge liste, koji su se gurali, blokirali nam izlaz i udarili našeg aktivistu Miloša Vučkovića u glavu", kaže Teodora Vukadin.

Građani su nezadovoljni što je trolejbuska linija broj 28 ukinuta bez prethodne konsultacije sa stanovnicima. Na protest je došla i studentkinja Ružica, koja kaže da je, ukidanjem te linije, put do centra grada postao znatno komplikovaniji.

"Ja živim na Zvezdari, a studiram u centru grada i to je jedina linija koja povezuje studentski dom sa fakultetom, tako da su nas dosta zakinuli. Pre nam je bilo potrebno petnaestak minuta da dođemo do fakulteta, a sad sa presedanjem čak i do sat vremena", rekla nam je Ružica.



Građani su sličan protest održali 14. decembra na Zvezdari, a 29. novembra su Sekretarijatu za javni prevoz predali peticiju sa više od 4.000 potpisa za vraćanje dvadesetosmice.

Danijela Ognjenović, učesnica protesta, kaže da joj nije jasno zbog čega gradska vlast ignoriše zahtev građana.

"Ne vidim razloge za inat i za to da se ne poslušaju građani. Ovo nema nikakvu političku konotaciju, već samo ima veze sa kvalitetom funkcionisanja grada. Tako da smo zaista razočarani tim stavom", kaže Danijela Ognjenović.

Podsetimo, dvadesetosmica je privremeno ukinuta dok je trajala rekonstrukcija Trga Republike, a nakon što su radovi završeni, linija nije vraćena. Nekoliko drugih linija, koje su takođe saobraćale do centra grada je po završetku rekonstrukcije skraćeno, te ni one više ne saobraćaju do glavnog gradskog trga.