Incident u beogradskoj Opštini Zvezdara

U zgradi beogradske Opštine Zvezdara dogodio se incident kada je za sada nepoznata osoba udarila aktivistu neformalne građanske inicijative "Vratimo trolejbus broj 28" Miloša Vučkovića, koji se sa kolegama prethodno prisustvovao sednici.

Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Vučković, uoči i nakon sednice u holu Skupštine opštine Zvezdara bila je okupljena nepoznata grupa od dvadesetak građana koji su takođe izrazili želju da prisustvuju sednici, a koji su napravili svojevrsni kordon i ispred sale vređali prisutne aktiviste.

"U povratku iz skupštinske sale nas troje smo se spuštali niz stepenice. Dok sam silazio imao sam neprijatnu situaciju da mi je jedan gospodin prišao, uhvatio me za ruku i počeo da me vređa. U tom trenutku je dotrčao radnik obezbeđenja i razdvojio nas. Posle toga sam nastavio da silazim i došao do te grupe koja je tu stajala dobrih sat vremena i u jednom trenutku sam dobio udarac u potiljak. Nisam video ko me je udario, ali sam video da jedan gospodin pridržava drugog gospodina, u smislu – što si to uradio, stani i tako dalje", rekao je Vučković.

Prema njegovim rečima, on nije zadobio ozbiljnije povrede, ali planira da slučaj prijavi policiji.

Stanovnici opštine Zvezdara već nedeljama traže od gradske vlasti da vrati ukinutu liniju tolejbusa 28 koja je ovaj deo Beograda decenijama spajala sa centrom grada, a Sekretarijatu za gradski prevoz su dostavili peticiju sa više od 4.000 potpisa.

Na današnjoj sednici većina odbornika je bila protiv predloga opozicionih odbornika da se ova inicijativa stavi na dnevni red, kaže Miloš Vučković.

"Kada je iznesen taj predlog, samo 11 prisutnih poslanika je glasalo za i predlog je odbačen. Bez obzira na to, mi smo dobili ponudu predsednika Skupštine opštine da sutra u 10 sati održimo sastanak, a posle ćemo informisati javnost o bilo kakvim novostima", naveo je Vučković.

Trolejbuska linija broj 28 je ukinuta u novembru, nakon što je završena rekonstrukcija Trga Republike.